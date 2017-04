Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ νομού Γρεβενών κ. Χ.Μπγιάλας σε τελευταία ανακοίνωση του στα τοπικά μέσα σε ενημέρωση των αγροτών για το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργιες Κοινοποίησέ το δελτίου τύπου του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. -Για άλλη μία φορά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χ.Μπγιάλας δείχνει ότι υποτιμά τη νοημοσύνη του κόσμου. -Δημοσιεύει το δελτίο τύπου λες και δεν το ξέρουν οι αγρότες; -Δεν μας λέει όμως τις θέσεις του και τους αγώνες που έδωσε ο ίδιος για να μην χαθούνε περίπου 3 εκατομμύρια € το 2017 για τα Γρεβενά και μας παραπέμπει για την επόμενη προκήρυξη η οποία όμως ακούγεται ότι θα περιλαμβάνει δέντρα αμπέλια και κτλ. -Ο νομός Γρεβενών ως πρωτοπόρος είναι ενταγμένος στη βιολογική γεωργία τα τελευταία 20 χρόνια και ξαφνικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θυμήθηκε την Νατούρα. -Μήπως είναι καλύτερα, την επόμενη προκήρυξη να την παίζαμε στην λοταρία;;; ίσως φανούμε πιο τυχεροί όπως ο βουλευτής μας!!!!!! ΝΟΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

