Απρίλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Οταν οι θερμίδες άρχισαν να γίνονται εμμονή και το αδύνατο σώμα αυτοσκοπός, η Λίζα έκανε στροφή 180 μοιρών και άλλαξε ζωή.



Η Λίζα Γκόλντεν, το μοντέλο από το Νew Jersey που τώρα ζει στην Ινδία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με το σώμα της πριν και μετά την μεγάλη της απόφαση να το «αγκαλιάσει» με τις ατέλειές του. Το πολύ λεπτό σώμα ενός μοντέλου, όπως η ίδια εξομολογείται, κρύβει μια μάχη με τη ζυγαριά. Η διατήρησή του σε αψεγάδιαστη φόρμα με «τέλειες» αναλογίες» είναι μια άσκηση υπομονής. Η Λίζα κατανάλωνε 500 θερμίδες την ημέρα –το ένα τέταρτο από αυτό που πρέπει να καταναλώνει ένας ενήλικας. Πλέον, τρώει ό,τι της αρέσει, κάνει γυμναστική για την ευχαρίστησή της και θέλει να μεταδώσει ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης σε όλες τις γυναίκες που γίνονται «σκλάβες» της ζυγαριάς.



Ένα βράδυ, την ώρα που ετοίμαζε ένα γεύμα με λίγες θερμίδες, έχοντας φτάσει στα όρια της εξάντλησης, αποφάσισε να κάνει επιτέλους κάτι για τον εαυτό της. «Δεν μπορούσα να συνεχίσω να καταπιέζω τον εαυτό μου. Σκέφτηκα ότι μπορώ να συνεχίσω να έχω ένα ωραίο σώμα χωρίς να αισθάνομαι τόσο άσχημα». Παρά το ότι στην αρχή ένιωθε ενοχές, θεωρώντας ότι σαμποτάρει ίδια την καριέρα της, πλέον νιώθει σίγουρη για τον εαυτό της. Αψήφησε τα κακόβουλα σχόλια του «κύκλου» της για το βάρος που άρχισε να παίρνει. Μπορεί η στροφή της να της στέρησε δουλειές, αλλά πλέον έχει επικεντρωθεί σε αυτές που την αποδέχονται όπως είναι. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τέτοια ώρα την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στο Λονδίνο και θα δουλεύω. Πέρσι, τέτοιο καιρό είχα παντρευτεί και γιόρταζα τον γάμο μου με φίλους. Δεν σχεδίαζα να αρχίσω πάλι να δουλεύω. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να αντιμετωπίσω πάλι την βιομηχανία της μόδας, γιατί μέχρι τότε ένιωθα ότι είχα αποτύχει. Αλλά ξαφνικά, μια μέρα, είπα «ωραία, μπορείς ξανά, επικεντρώσου στο στόχο, πρόσεχε τη διατροφή σου και κάνε γυμναστική έτσι ώστε να επαναφέρεις το σώμα σου σε σημείο που να μπορείς να δουλέψεις». Μπορεί να χρειαστείς τρεις μήνες για να μπεις σε φόρμα, αλλά μια μόλις εβδομάδα για χάσεις τις αναλογίες για τις οποίες πάλευες. Ηθελα να είμαι πολύ αδύνατη αλλά είχα γίνει «σκλάβα» του πολύ αδύνατου σώματος. Συνειδητοποίησα όμως ότι στην πραγματικότητα δεν ήθελα να είμαι αυτό. Αποδέχτηκα το σώμα μου.Δεν μπορώ να είμαι τέλεια ούτε στο σώμα, ούτε στο πνεύμα, ούτε στην ψυχή. Δεν είμαι σίγουρη για το ποια είμαι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ακόμα και οι πιο πληγωμένοι και «ατελείς» άνθρωποι βλέπουν πάντα φως στο τέλος του τούνελ…» «Δεν είναι εύκολο να σκέφτεσαι θετικά στην βιομηχανία της μόδας. Αρκετές φορές νιώθω πεσμένη, χωρίς αυτοπεποίθηση, άσχημη, παχιά. Τελικά όμως, είναι οκ να μην νιώθεις καλά μερικές μέρες. Τα αφήνεις όλα πίσω γιατί είσαι όμορφη και το αξίζεις!». bovary loading…

