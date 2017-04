Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Κυριακή των Βαΐων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών όπου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαβίδ ο οποίος και κήρυξε τον Θείο λόγο στους πιστούς.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η Λιτάνευση των Βαΐων εντός του Ιερού Ναού και η ευλόγησή τους.

Εικόνες: (Κάντε κλικ παρακάτω για μεγέθυνση)

