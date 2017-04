Απρίλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ζαν Λικ Μελανσόν περνάει για πρώτη φορά μπροστά από τον Φρανσουά Φιγιόν στην πρόθεση ψήφου για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, 9 Απριλίου, της εταιρείας Kantar Sofres One Point για το Le Figaro, το κανάλι LCI και το ραδιόφωνο RTL ο Εμμανουέλ Μακρόν συνεχίζει να είναι πρώτος, με 24% στα ίδια ποσοστά με την Μαρίν Λεπέν.



Τρίτος είναι πλέον ο νεοκομμουνιστής Ζαν Λικ Μελανσόν, ο οποίος ζητάει την αποχώρηση της Γαλλίας από το ευρώ, με ποσοστό 18% και ακολουθείται από τον υποψήφιο της Δεξιάς Φρανσουά Φιγιόν με ποσοστό 17%. Οσο για τον επίσημο υποψήφιο του Σοσιαλιστικού κόμματος Μπενουά Αμόν τα ποσοστά του συνεχώς καταρρέουν και βρίσκεται σήμερα στο 9% της πρόθεσης ψήφου.



Σε κάθε περίπτωση, στον δεύτερο γύρο ο Εμμανουέλ Μακρόν παραμένει φαβορί έναντι της Μαρίν Λεπέν, με ποσοστά 61%-39%, ενώ η δημοσκόπηση δείχνει ότι η ακροδεξιά ηγέτης θα χάσει όποιος κι αν προκριθεί στον δεύτερο γύρο, ο Φιγιόν ή ο Μελανσόν. Αλλά ακόμη κι αν στον δεύτερο γύρο περάσουν οι Μακρόν και Φιγιόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν θα κέρδιζε με 66%. iefimerida loading…

