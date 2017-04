Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Ντροπή σε ΠΑΣ και Κέρκυρα»



Την άποψη ότι η ΑΕΛ είναι στοχοποιημένη και ότι υπάρχει σχέδιο να υποβιβαστεί, εξέφρασε ο Αλέξης Κούγιας. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ εξήρε την αγωνιστικότητα του Ατρόμητου μετά το σημερινό 0-0 στο Περιστέρι, αλλά έβαλλε κατά του ΠΑΣ Γιάννινα και της Κέρκυρας που «… έχουν ξεφτιλίσει κάθε έννοια fair play στο ποδόσφαιρο» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Νομίζω σήμερα όποιος αγαπάει το καθαρό ποδόσφαιρο και ας είναι οπαδός οποιαδήποτε ομάδας θα πρέπει να νιώθει θλίψη. Αυτό που παρακολουθείται από οπαδούς είναι η μεγαλύτερη φαρσοκωμωδία που μπορεί να συμβεί. Εμείς σήμερα αγωνιστήκαμε με μία από τις πιο καθαρές ομάδες με έναν αξιοπρεπή ιδιοκτήτη. Έχει νιώσει στο πετσί του τέτοιο υποβιβασμό όπως κάποια νοσηρά πνεύματα σχεδιάζουν για μας. Η ομάδα μου την έχουν σχεδιάσει να υποβιβαστεί. Ο ΠΑΣ Γιάννινα και η Κέρκυρα έχουν ξεφτιλίσει κάθε έννοια «fair play» στο ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανε σήμερα και τη προηγούμενη εβδομάδα ο ΠΑΣ είναι κατάπτυστο. Άφησα ένα σύλλογο χωρίς να χρωστάει ευρώ και βλέπω συμπεριφορά ανάλγητη από αυτή την ομάδα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εισαγγελείς υπάρχουν. Παίξαμε έναν έντιμο αγώνα. Με ενόχλησε ο φανατισμός τους, αλλά είναι έντιμη ομάδα. Οι άλλες ομάδες παίζανε… κωμωδίες. Όσο και αν νομίζουν ότι θα ρίξουν την ομάδα μου, όποια και αν είναι αυτή, δεν πρόκειται να υποβιβαστεί.

Αυτούς τους τύπους δεν θα τους αφήσω σε χλωρό κλαρί. Με ποιες δεκατέσσερις ομάδες την επόμενη χρονιά θα κάνουμε αξιόπιστο πρωτάθλημα; Με αυτές τις ομάδες που είχανε έτοιμο τερματοφύλακα για εθνική και δεν μπορεί να πιάσει βρεγμένο πουλί; Ντροπή στα Γιάννενα, ντροπή και στη Κέρκυρα και σε όποιους στοχοποιούν ομάδες. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ξέρουν όλοι και να κλειδώνουν τα αποτελέσματα από τα μέσα της εβδομάδας. Έκκληση στον υπουργό να τελειώσει αυτό το ποδόσφαιρο». δολ

