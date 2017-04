Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε στο αξίωμα της υπουργού Άμυνας της Ισπανίας, η Κάρμε Τσακόν, άλλοτε διεκδικήτρια της ηγεσίας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), απεβίωσε χθες σε ηλικία 46 ετών.

«Θλίψη για την πρόωρη φυγή της Κάρμε Τσακόν. Σήμερα όλοι οι Σοσιαλιστές θρηνούν με πόνο και ανημποριά», ανέφερε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του PSOE στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Η αιτία θανάτου της πολιτικού δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, πάντως ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι έπασχε από καρδιοπάθεια. Η Τσακόν, που καταγόταν από τη Βαρκελόνη, ήταν υπουργός Άμυνας από το 2008 ως το 2011 υπό τον τότε πρωθυπουργό Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο. Ήταν επτά μηνών έγκυος όταν ανέλαβε το αξίωμα, που την έφερε στο επίκεντρο της προσοχής των μέσων ενημέρωσης. Μετά την ήττα του Θαπατέρο στις εκλογές που διεξήχθησαν στην Ισπανία το 2011, η Τσακόν διεκδίκησε την προεδρία του PSOE, αλλά ηττήθηκε με μικρή διαφορά. Ήταν γραμματέας διεθνών σχέσεων του κόμματος από το 2014 ως το 2016, όταν υπέβαλε την παραίτησή της. ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

