Απρίλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Όποιος θέλει να έρθει αντιμέτωπος με τις διαστημικές προκλήσεις και να βάλει ένα χεράκι για να επιλυθούν, μπορεί να συμμετάσχει στην εκδήλωση «NASA Space Apps Challenge 2017» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 28 και 29 Απριλίου.



Πρόκειται για ένα διήμερο, στη διάρκεια του οποίου πολίτες από όλον τον κόσμο συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων διαστημικής τεχνολογίας και κοινωνικών αναγκών, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA).



Όσοι συνδυάζουν το πάθος για το διάστημα και το πάθος για την τεχνολογία, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις, αναπτύσσοντας ανοικτό λογισμικό, δημιουργώντας ηλεκτρονικές και μηχανολογικές κατασκευές και αναπαριστώντας δεδομένα με οπτικοακουστικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με τις κατασκευές που θα υλοποιηθούν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του hackerspace.gr (Αμπατιέλου 11, Άγιος Ελευθέριος), χωρίς διακοπή, από τις 16:00 της Παρασκευής 28 Απριλίου έως τις 23:30 του Σαββάτου 29 Απριλίου και περιλαμβάνει και ολονυχτία. Δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Space Apps Challenge. AΠΕ-ΜΠΕ loading…

