Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο τραπέζι του υφυπουργείου Αθλητισμού, προσκεκλημένοι του Γιώργου Βασιλειάδη, θα καθίσουν σήμερα Μεγάλη Δευτέρα (10/4, 15:00) οι διοικητικοί παράγοντες των τεσσάρων «μεγάλων» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η πρόσκληση του υφυπουργού βρήκε ανταπόκριση κι έτσι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα βρεθούν ενώπιοι ενωπίοις, προκειμένου να συζητήσουν για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν το άθλημα στην Ελλάδα.

Η πρώτη προσπάθεια είχε γίνει επί ημερών Σταύρου Κοντονή στο υφυπουργείο. Τότε, ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης είχε προσπαθήσει να «βολέψει» στο ίδιο τραπέζι τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, δηλαδή Βαγγέλη Μαρινάκη, Ιβάν Σαββίδη, Γιάννη Αλαφούζο και Δημήτρη Μελισσανίδη. Η πρόταση αρχικά είχε γίνει αποδεκτή, όμως δεν τελεσφόρησε κυρίως λόγω των ενστάσεων που είχε προβάλει τότε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Ο κ. Βασιλειάδης, από την πλευρά του, θέλει να δει το ποδοσφαιρικό προϊόν να αναβαθμίζεται. Το κακό θέαμα, οι σκιές της διαφθοράς που ενίοτε εμφανίζονται, οι κάκιστοι στην πλειοψηφία τους αγωνιστικοί χώροι, η βία στα γήπεδα, η απομάκρυνση του υγιούς κοινού, δηλαδή της οικογένειας και των αληθινών φιλάθλων, η αδυναμία των ελληνικών ομάδων να μετάσχουν πια απευθείας στους ομίλους του Champions League και να είναι ανταγωνιστικές στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, έχουν προβληματίσει τον πολιτικό προϊστάμενο του αθλητισμού. Ο Γιώργος Βασιλειάδης επιθυμεί ένα ποδόσφαιρο απαλλαγμένο από τις προαναφερόμενες παθογένειες, ένα ποδόσφαιρο «καθαρό» από μίσος κι οπαδική βία, χωρίς συγκρούσεις επιχειρηματικών συμφερόντων, τις οποίες θέλει να κρατήσει εκτός χώρου. Αυτά λοιπόν θα μεταφέρει στους συνδαιτυμόνες του, προς τους οποίους θα υπογραμμίσει επίσης ότι όπως ο κ. Κοντονής δεν θα διστάσει να βάλει κι εκείνος «λουκέτο», αν σημειωθούν… παρατράγουδα στα επικείμενα ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας. Από εκεί και ύστερα, στην ατζέντα των θεμάτων που θα αποτελέσουν βασικό αντικείμενο συζήτησης θα είναι η αναδιάρθρωση που αποφασίστηκε στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της Super League, δηλαδή η μείωση των ομάδων από 16 σε 14, η αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα που ζητούν οι υπόλοιποι σύλλογοι της Λίγκας, η θεσμοθέτηση ποσοστού από το Στοίχημα και η διαιτησία, την οποία ο υφυπουργός θα ήθελε να δει εκτός Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Από τον Ολυμπιακό πρόκειται να παραστεί ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Βρέντζος, τον Παναθηναϊκό θα εκπροσωπήσει ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Αλαφούζου, Χρήστος Παναγόπουλος, την ΑΕΚ ο α΄ αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μηνάς Λυσάνδρου και τον ΠΑΟΚ ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του «Δικέφαλου», Μάκης Γκαγκάτσης. Επίσης παρόντες στη συνάντηση αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Σούπερ Λιγκ, Γιώργος Στράτος κι ο διευθύνων σύμβουλος της διοργανώτριας αρχής, Βασίλης Γκαγκάτσης. δολ

This entry was posted on Δευτέρα, Απρίλιος 10th, 2017 at 11:23 and is filed under Super League, ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.