Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη χώρα μας καταδεικνύουν δύο διαφορετικά στοιχεία. Θλίψη και σοκ προκαλούν οι αριθμοί που ανέφερε ο Κώστας Φωτάκης, μιλώντας για τη φυγή των επιστημόνων από τη χώρα μας, καθώς 20.000 εγκατέλειψαν την Ελλάδα μέσα σε μία πενταετία. Παράλληλα, έρευνα της γ.γ. Βιομηχανίας, του υπουργείου Οικονομίας, δείχνει ότι οι υποψήφιοι επιχειρηματίες στρέφονται σε αποταμιεύσεις, την οικογένειά και τους φίλους τους, για να χρηματοδοτήσουν την ιδέα τους. «Την πενταετία 2009 – 2014 μετανάστευσαν από τη χώρα μας 20.000 επιστήμονες. Σχεδόν δεκαπλασιάστηκε αυτό το ποσοστό, σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα 2000 με 2005, όπου μετανάστευσαν από τη χώρα, περίπου 2.500 νέοι επιστήμονες», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Ερευνας και Καινοτομίας, μιλώντας στα εγκαίνια της 4ης έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας «Patras IQ». Ο κ. Φωτάκης ανέφερε ότι «αυξήθηκαν πολύ σημαντικά» οι δαπάνες για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας «αν συγκρίνουμε τα έτη 2014 και 2015». «Το 2015, που ήταν ένα δύσκολο έτος για την οικονομία, οι δαπάνες για την έρευνα αυξήθηκαν από 1,4 δισ. το 2014 σε 1,6 δισ. το 2015, δηλαδή κατά 200 εκατομμύρια ευρώ», συμπλήρωσε.

Με ίδια κεφάλαια οι startup Σε ό,τι αφορά τις startup, το 83,5% των επιχειρηματιών δήλωσαν στην έρευνα ότι πηγή της χρηματοδότησής τους ήταν τα ίδια κεφάλαια, ενώ μόλις το 4,7% δήλωσε τον δανεισμό από ελληνική τράπεζα. Τα ποσοστά αυτά αφορούν, όπως αναφέρθηκε, την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καθώς για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες τους οι νεοφυείς επιχειρήσεις προσβλέπουν σε ευρωπαϊκά, ελληνικά και ξένα επενδυτικά κεφάλαια, χορηγίες / βραβεία, κρατικές επιχορηγήσεις (κυρίως από Ελλάδα αλλά και από ξένες χώρες) αλλά και τραπεζικό δανεισμό. Οσο για το ύψος των προσδοκώμενων κεφαλαίων, αυτά ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 200.000 ευρώ για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 100.000 ευρώ για τις υπό σύσταση. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα η εύρεση κεφαλαίων είναι η κρισιμότερη ανάγκη τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις με ποσοστά 87,7% και 93,7 % αντίστοιχα. Δεν είναι όμως η μοναδική καθώς οι επιχειρηματίες επιζητούν ακόμη μάρκετινγκ, εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνολογικές λύσεις και προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι περισσότεροι υποψήφιοι επιχειρηματίες, το 62%, επεξεργάζονται την ιδέα τους για περισσότερο από ένα χρόνο. Η νομική μορφή που προτιμούν οι περισσότεροι είναι ΙΚΕ (σχεδόν 40%) και ακολουθούν ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ και ΕΕ. Σε κλαδικό επίπεδο, η δραστηριότητα της επιχείρησης αφορά την τεχνολογία κατά 35,9%, άλλον κλάδο κατά 31,3%, υπηρεσίες επαγγελματικής, επιστημονικής ή τεχνικής φύσης κατά 15,6%, συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά 13,3%, αγροδιατροφή κατά 12,5%, με τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής βοήθειας (8,6%), το λιανικό εμπόριο με ίδιο ποσοστό, τον τουρισμό (7,8%) και την ενέργεια και τις μεταφορές (από 7%) να ακολουθούν. Μόλις το 6,3% προσανατολίζεται στη μεταποίηση, παρά το γεγονός ότι η ενίσχυση της τελευταίας αποτελεί τόσο εθνική όσο και ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Τέλος οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι κατά κύριο λόγο εξωστρεφείς καθώς το 60% στοχεύει στη διεθνή αγορά ενώ το 47% θα απευθύνεται – και – στην ελληνική αγορά και το 25% στην τοπική (περιφερειακή) αγορά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 21 Οκτωβρίου 2016 έως 25 Νοεμβρίου 2016. Από το σύνολο των 128 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν, τα 65 ερωτηματολόγια αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις και τα 63 ερωτηματολόγια αφορούν υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

This entry was posted on Δευτέρα, Απρίλιος 10th, 2017 at 21:20 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΟΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.