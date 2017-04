Απρίλιος 10th, 2017 by Σταματίνα

Σαν βόμβα έπεσε η αποκάλυψη που έκανε το σάιτ Page Six ότι η Τζάνετ Τζάκσον χώρισε από τον σύντροφό της εκατομμυριούχο Wissam Al Mana, με τον οποίο απέκτησε ένα παιδί πριν από μόλις τρεις μήνες.



Το αμερικανικό σάιτ Page Six αποκάλυψε τον χωρισμό την Κυριακή, 8 Απριλίου. Πρόκειται για απρόσμενη είδηση, αφού το ζευγάρι απέκτησε μόλις πριν από τρεις μήνες το πρώτο του παιδί, τον Eissa. «Η Τζάνετ πίστευε ότι ο σύντροφός της ήταν πολύ καταπιεστικός κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης της, του είχε επιτρέψει να της λέει πώς θα ντύνεται και να της υποβάλλει τον τρόπο που έπρεπε να εμφανίζεται στις συναυλίες», εξομολογείται πηγή κοντά την Τζάκσον. Η σχέση τους είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό σάιτ, «που είχε αρχίσει να τρελαίνεται και ένιωθε ότι έχανε τους θαυμαστές της». Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι το ζευγάρι χώρισε σε καλές συνθήκες και ότι είναι έτοιμοι να μεγαλώσουν μαζί τον γιό τους. Η διάσημη τραγουδίστρια Τζάνετ Τζάκσον, αδελφή του Μάικλ, απέκτησε σε ηλικία 50 ετών το πρώτο της παιδί με τον πολυεκατομμυριούχο σύντροφό της από το Κατάρ. Η Τζάκσον είχε εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και ζούσε με τον Wissam Al Mana στη Μέση Ανατολή, είχε αλλάξει συνήθειες και άρχισε να ντύνεται σαν μουσουλμάνα. Εγκατέλειψε μάλιστα και τους θαυμαστές της στα social media οι οποίοι άρχισαν να ανησυχούν. Το τελευταίο της μήνυμα ήταν τον περασμένο Νοέμβριο όταν έγραψε: «Κούκου. Πάει καιρός… Αλλά είμαι πάντα εδώ να σας ακούω…Παίρνω την αγάπη σας και τις προσευχές σας…Σας ευχαριστώ…Είμαι μια χαρά…… Al Hamdu lillah».



