Απρίλιος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο καιρός για σήμερα Μεγάλη Δευτέρα [10/04/2017] προβλέπεται αίθριος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλη την υπόλοιπη χώρα. Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη. Ο καιρόςγια σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 10/04, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Καιρός Αθήνα: Αναμένονται παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα Μεσόγεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί σχεδόν μέτριοι έως μέτριοι 4 με 5 μποφόρ, και πιθανόν πρόσκαιρα στην περιοχή του Σουνίου ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς, αλλά οι μέγιστες στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.

Καιρός Θεσσαλονίκη: Αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς και βαθμιαία νότιοι σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 18 βαθμούς, στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα από 5 έως 22, στη Δυτική και Νότια Ελλάδα από 7 έως 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 22 και στα νησιά του Αιγαίου από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί, με εντάσεις που στα κεντρικά και βόρεια πελάγη θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς με ίδιες εντάσεις. newsit

