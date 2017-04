Απρίλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο πλαίσιο του τουρνουά παίδων της ΕΚΑΣΔΥΜ, των αγώνων που δίνουν την δυνατότητα να παίζουν όλα τα παιδιά των ομάδων σε κάθε παιχνίδι, το Σάββατο στο κλειστό των Γρεβενών, ο Πρωτέας επικράτησε της ομάδας της Καστοριάς με σκορ 70-62.

Όμορφο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές.

Δείτε μερικά αποσπάσματα:



Και το τέλος του αγώνα:



Δείτε εικόνες στον ΑΕΤΟ



