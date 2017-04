Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Οι περισσότεροι άνθρωποι ισχυρίζονται πως σήμερα ζούμε το τέλος του ρομαντισμού. Όμως τι είναι στην πραγματικότητα ρομαντικό; Δεν χρειάζεται να σκαρφαλώνετε μπαλκόνια, ούτε να κάνετε πύρινες εξομολογήσεις, για να συγκινήσετε το έτερον σας ήμισυ. Αρκούν μερικά απλά και καθημερινά πράγματα, στα οποία δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Κι όμως μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή.



Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες θέλουν να αισθάνονται ότι ο σύντροφός τους τους αγαπάει έμπρακτα. Όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι άνθρωπος με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή του, ενδιαφέρεται, αισθάνεται καλύτερα . Συχνά όμως μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας ξεχνάτε να κάνουμε κάποιες μικρές « ρομαντικές κινήσεις», που μπορούν να συγκινήσουν τον αγαπημένο μας. Δεν χρειαστεί, για παράδειγμα, να έχετε επέτειο ή να γιορτάζεται μια σημαντική ημερομηνία για να γίνετε ρομαντικοί, μπορείτε να κάνετε απλά πράγματα που θα υπενθυμίσουν στον άνθρωπό σας ότι πραγματικά είστε εκεί και νοιάζεστε. Μια υγιής σχέση χρειάζεται δουλειά και προσπάθεια για να αντέξει στο χρόνο. Μια γλυκιά χειρονομία, μπορεί πραγματικά να φτιάξει τη μέρα του συντρόφου σας. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε: 1) Κρατήστε το χέρι του συντρόφου σας, όταν πηγαίνετε μια βόλτα. Αυτό θα του δείξει ότι τον εκτιμάτε και ότι είστε περήφανοι που είστε μαζί του. 2) Κάντε στον άνθρωπο σας μια έκπληξη. Ετοιμάστε του ένα όμορφο πρωινό, μια μέρα που δεν χρειάζεται να σηκωθείτε σαν τρελοί από το κρεβάτι και να τρέχετε. Να είστε σίγουροι πως θα το εκτιμήσει. 3) Μην είστε φειδωλοί στις αγκαλιές. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται τη σωματική επαφή, όποτε χαρίστε την με γενναιοδωρία στο σύντροφό σας, δείχνοντάς του ότι σας είναι απαραίτητος. 4) Μην θεωρείτε αυτονόητο πως ο άλλος γνωρίζει τα συναισθήματά σας. Σε ανύποπτο χρόνο μέσα στη μέρα κοιτάξτε τον στα μάτια και εκφράστε του την αγάπη σας. Είναι πάντα ανακουφιστικό να ξέρεις πόσο σε αγαπάει κάποιος.



5) Αφήστε του ένα ερωτικό σημείωμα στο ψυγείο ή στην τσέπη του μπουφάν του για να το βρει όταν ξυπνήσει, ή τυχαία κάποια στιγμή στη δουλειά. Να είστε σίγουροι ότι αυτά τα αναπάντεχα μηνύματα θα κάνουν τους αγαπημένους σας να χαμογελάσουν. 6) Αφήστε σε ανύποπτο χρόνο ένα ερωτικό μήνυμα στο κινητό του παρτενέρ σας. Αν χρειαστεί, καθοδηγείστε τον για να το βρει και να είστε σίγουροι ότι θα το εκτιμήσει. 7) Ετοιμάστε στον σύντροφό σας ένα ζεστό αφρόλουτρο μετά από μια κοπιαστική μέρα στη δουλειά, με αναζωογονητικά άλατα και μπείτε στον κόπο να του κάνετε ένα χαλαρωτικό μασάζ. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη μια μικρή πολυτέλεια, οπότε γιατί να μην την προσφέρετε στον άνθρωπο που αγαπάτε; 8) Κανονίστε ένα ρομαντικό διήμερο, αν ξέρετε πως ο σύντροφός σας έχει μια δυο μέρες ρεπό. Εναλλακτικά μπορείτε μια Κυριακή να διοργανώστε ένα ρομαντικό πικνίκ, στο αγαπημένο του μέρος , παίρνοντας μαζί σας ένα καλάθι με όλες τις νοστιμιές που ξέρετε πως τον χαροποιήσουν. 9) Πάρτε ένα ρεπό και περάστε χρόνο με τον σύντροφό σας, κάνοντας πράγματα που κι οι δυο αγαπάτε. Φροντίστε να είστε διαλλακτικοί και να κάνετε υποχωρήσεις: δοκιμάστε κάτι καινούργιο που πιθανόν σας φαίνεται αδιάφορο, αν ξέρετε πως ο άνθρωπός σας θα το εκτιμήσει. 10) Αγοράστε το αγαπημένο του γλυκό ή το αγαπημένο του φαγητό και απολαύστε μερικές ξέγνοιαστες ώρες, απολαμβάνοντας την αγαπημένη του ταινία. 11) Διαλέξτε ένα μικρό δώρο, δεν έχει σημασία η αξία, η κίνηση μετράει. Ακόμα κι ένα ευτελές αντικείμενο μπορεί να δώσει το μήνυμα στο έτερο σας ήμισυ ότι είναι συνέχεια στο μυαλό σας. 12) Το να θυμάστε να προσφέρετε λουλούδια, σοκολάτες ή μικρά δωράκια μόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν έχει αποτέλεσμα. Προτιμήστε να κάνετε μια κίνηση εντελώς απρόσμενα και θα δείτε ότι ο σύντροφός σας θα ικανοποιηθεί. 13) Ορίστε μια συγκεκριμένη ημέρα μέσα στον μήνα, αποκλειστικά για εσάς τους δύο. Κλείστε τα κινητά σας, παρακολουθείστε ρομαντικές ταινίες και παραγγείλτε το αγαπημένο σας φαγητό σας. Αυτή η μέρα θα είναι μόνο για εσάς. Αυτές οι ρομαντικές κινήσεις μπορούν να φέρουν την ευτυχία σε μια σχέση , όσο κι αν νομίζετε ότι δεν έχουν μεγάλη αξία. Όλοι ξέρουμε ότι σε μια μακροχρόνια σχέση δεν είναι εύκολο να κρατήσεις δυνατό το ερωτικό ενδιαφέρον. Ούτε και κάθε μέρα μπορείτε να κάνετε παθιασμένο σεξ, όμως υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που μπορούν να δώσουν χαρά στον σύντροφό σας. Αφήστε λοιπόν τον άνθρωπό σας να καταλάβει πόσο σημαντικός είναι για εσάς, ότι είστε ακόμα ερωτευμένοι και πως χαίρεστε που μοιράζεστε τη ζωή σας μαζί του. bovary loading…

