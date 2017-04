Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Η άνοιξη και το καλοκαίρι σου δίνουν την ευκαιρία να βγάλεις λίγο περισσότερο από το δέρμα σου έξω και ένα από τα σημεία που θα ήθελες να αναδείξεις είναι η κοιλιά σου. Τι γίνεται όμως όταν αυτά παραμένει διαρκώς πρησμένη, παρότι τρέφεσαι σωστά; Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή είναι μεν σύμμαχος σου για την απώλεια του λίπους γύρω από αυτήν την περιοχή, όμως σύμφωνα με δύο κορυφαίους διατροφολόγους υπάρχουν τροφές, όπως ορισμένα όσπρια και φρούτα, που παρά τη θρεπτική τους αξία, έχουν την τάση να προκαλούν πρήξιμο. Σε αυτές προστίθενται και κάποιες άλλες μη θρεπτικές, που όμως δημιουργούν το ίδιο αντιαισθητικό πρόβλημα που σου φέρνει απογοήτευση και δυσφορία. Αν θέλεις να το καταπολεμήσεις και να αποκτήσεις επίπεδη κοιλιά τύπου πλάκα, διάβασε τις δέκα τροφές που συστήνουν να αποφεύγεις.

Μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο Τα εν λόγω λαχανικά ορισμένοι οργανισμοί δεν μπορούν να τα χωνέψουν εντελώς λόγω κάποιας έλλειψης ενζύμων. Και έτσι στη διαδικασία της πέψης παράγονται αέρια τα οποία προκαλούν απίστευτο φούσκωμα. Οσπρια και ρίζες Αν και είναι άκρως υγιεινές τροφές, με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, προκαλούν πρήξιμο. Αντ’ αυτού προτιμήστε φυλλώδη λαχανικά και ντομάτες. Δαμάσκηνα και αποξηραμένα φρούτα Τα φρούτα με πυρήνα, όπως τα δαμάσκηνα αν και είναι επωφελή για την πέψη, προκαλούν φούσκωμα. Μπαχαρικά Εχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες, επιταχύνουν το μεταβολισμό, αλλά… πρήζουν την κοιλιά. Τσίχλα

Ναι, μπορεί να κρατά το στόμα σας… απασχολημένο, αλλά καθώς μασάτε «τρώτε» και μπόλικο αέρα. Επίσης, μια τσίχλα μπορεί να διεγείρει τα ένζυμα της πέψης και αντί να σας καταστείλει την πείνα να στας τη… φουντώσει. Γαλακτοκομικά Μερικοί άνθρωποι δεν παράγουν το ένζυμο λακτάση, το οποίο βοηθά στη διάσπαση της λακτόζης, η οποία περιέχεται στο γάλα. Και κάπως έτσι προκαλείται το πρήξιμο στην κοιλιά από τα γαλακτοκομικά. Αλάτι Το αλάτι δεν κάνει κακό μόνο στην καρδιά και στην αρτηριακή πίεση. Κάνει και σε όσους κάνουν δίαιτα, καθώς αυξάνει την κατακράτηση υγρών και το πρήξιμο. Αναψυκτικά Προκαλούν πρήξιμο στην κοιλιά, είναι γνωστό. Αντ’ αυτού προτιμήστε νερό με λεμόνι, τσάι μέντας ή κάτι ανάλογο… Αποφύγετε τις γλυκαντικές ουσίες Οπως η ζάχαρη έτσι και οι γλυκαντικές ουσίες πρέπει να αποφεύγονται. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγουμε οτιδήποτε τα περιέχει, όχι μόνο τα προφανή. Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες Τρόφιμα που περιέχουν επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως τα μπισκότα και τα ζυμαρικά έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι διασπώνται σε γλυκόζη ακόμη πιο γρήγορα κάτι το οποίο προκαλεί φούσκωμα. bovary loading…

