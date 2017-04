Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Η κομψότητα δεν έχει ηλικία.



Ούτε, βέβαια, η ανάγκη της γυναίκας για νεανικό ντύσιμο. Η διαδρομή της γυναίκας στον μεγάλο κόσμο της μόδας σε κάθε δεκαετία της ζωής της έχει «σταθερές». Κομμάτια που εξασφαλίζουν εμφανίσεις με φινέτσα που αντέχει στο χρόνο και η αξία τους διατηρείται αναλλοίωτη. Ρούχα που έχουν στόχο να αναδείξουν την πιο γοητευτική πλευρά του εαυτού σου και έχουν πάντα ψηλά τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο της μόδας. Ενα μακρύ μαύρο ή μπεζ παλτό, ένα τζιν παντελόνι, ένα λευκό πουκάμισο, ένα κοντό μαύρο φόρεμα, ένα πουλόβερ, μια maxi φούστα, ψηλές γόβες είναι κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου που αποπνέουν υψηλή αισθητική όταν είναι συνδυασμένα έξυπνα και σικάτα. Οσο τα χρόνια περνούν, η γυναίκα ξεδιπλώνει ολοένα και περισσότερες πτυχές του εαυτού της. Τον μαθαίνει καλύτερα. Ακολουθούν εμφανίσεις γυναικών που αγαπούν την μόδα και εκπροσωπούν την γοητεία κάθε ηλικίας. Αποδεικνύουν ότι για να είσαι στιλάτη πρέπει απλά να ξέρεις τι σου ταιριάζει πραγματικά. Και αυτό το μαθαίνεις όσο περνά ο χρόνος. 1) Roll up neck + Μαύρο παντελόνι + Μαύρο jacket 2) Φούστα σε έντονο χρώμα+ ένα ιδιαίτερο clutch bag + ψηλοτάκουνα



3) Φόρεμα με bell sleeves (ογκώδη μανίκια) + ψηλοτάκουνα 4) (Εντονο ροζ) λεπτό πουλόβερ + τζιν+ λευκό πουκάμισο 5) Πουλόβερ σε έντονο χρώμα + τζιν παντελόνι 6) Mια τουνίκ που μπορεί να ακούγεται «βαρετό» κομμάτι αλλά μαζί cropped culottes δημιουργεί έναν άκρως stylish συνδυασμό 7) Σακάκι σε έντονο χρώμα+ τζιν παντελόνι + strappy sandals



8) Eνα μαύρο τζάκετ είναι πάντα must (και συνδυάζεται υπέροχα με λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι) 9) Ενα τζιν τζάκετ με λεπτομέρειες είναι πάντα τοπ κομμάτι της γκαρνταρόμπας και χαρίζει νεανικότητα σε κάθε ηλικία 10) Η Καρολίν ντε Μεγκρέ ψηφίζει το διαχρονικά κομψό αθλητικό look: Mε τζιν ,trainers και μπουφάν bovary loading…

