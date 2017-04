Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Γυναίκες. Πλάσματα όμορφα, γοητευτικά και ταυτόχρονα μυστήρια. Παρότι κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και αυτοθαυμαζόμαστε, επιδιδόμαστε διαρκώς σε ένα κυνήγι τελειότητας και ομορφιάς, προκειμένου να εξαλείψουμε και την παραμικρή ατέλεια από πάνω μας. Θέλουμε τέλεια μαλλιά, αψεγάδιαστη και βελούδινη επιδερμίδα, κομψές στιλιστικές επιλογές και φυσικά καλλίγραμμη σιλουέτα.



Αν για παράδειγμα σε προβληματίζει το πάχος γύρω από την περιοχή της κοιλιάς και της μέσης, τότε μπορείς να το αντιμετωπίσεις με μικρές αλλαγές στη διατροφή σου, που μπορούν να αλλάξουν τη διάθεση σου και την εικόνα σου. Η δύναμη του πράσινου τσαγιού Ενα από τα θαυματουργά ροφήματα για την επίτευξη του στόχου σας, δηλαδή την απώλεια του τοπικού πάχους, το πράσινο τσάι και οι ευεργετικές του ιδιότητες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ειδικών εδώ και δεκαετίες. Είναι πηγή κατεχινών, δηλαδή φυτοθρεπτικών συστατικών που δίνουν ώθηση στο μεταβολισμό και κάνουν το σώμα να καίει θερμίδες 24 ώρες, επτά μέρες την εβδομάδα. Το πράσινο τσάι έχει αποδειχθεί πως είναι κατάλληλο και για την αντιμετώπιση του λίπους γύρω από την κοιλιά και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της γυμναστικής, ενώ παράλληλα μπορεί να αποτρέψει τη συσσώρευση λίπους εκεί. Ο σογιόσπορος Χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες ενώ αποτελεί πηγή πλούσια σε ασβέστιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, φωσφόρο, μαγνήσιο, φολικό οξύ και σύμπλεγμα βιταμινών Β. Δίνει ώθηση στο μεταβολισμό και βοηθάει στην καύση του λίπους στην περιοχή της κοιλιάς. Ερευνα έδειξε, ότι οι γυναίκες που ακολούθησαν μια διατροφή που περιελάμβανε αυτήν την τροφή, έχασαν περισσότερο βάρος, αλλά και τοπικό λίπος (από την κοιλιά). Τα πράσινα μήλα Είναι γνωστή η φράση, πως ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Οταν όμως πρόκειται για πράσινο μήλο, τότε αυτό κάνει πέρα και το λίπος γύρω από την κοιλιά. Είναι πηγή διαλυτών φυτικών ινών , που έχουν την ιδιότητα να καθυστερούν την πέψη, επομένως μπορείτε να ελέγξετε τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και καθιστούν πιο δύσκολη την απορρόφηση λίπους. Τα αυγά

Είτε βραστά είτε «μάτι», τα αυγά είναι μια από τις αγαπημένες τροφές όσων προσέχουν τη σιλουέτα τους, καθώς είναι γνωστά για την περιεκτικότητα τους σε πρωτεΐνη, που είναι θρεπτικότατη και προκαλεί το αίσθημα του κορεσμού. Καταναλώνονται ως γεύμα, αλλά και ως σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας και ταιριάζουν απόλυτα ακόμα και σε σαλάτες. Ερευνες έχουν δείξει ότι όταν καταναλώνονται ως πρωινό, μειώνουν τις πιθανότητες συγκέντρωσης λίπους γύρω από την περιοχή της κοιλιάς. Τα δημητριακά ολικής άλεσης Νομίζατε ότι πρέπει να στερηθείτε όλα τα είδη υδατάνθρακα για να «κόψετε» πόντους από την κοιλιά και τη μέση σας; Οι καλοί υδατάνθρακες και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα ολικής άλεσης είναι πηγή διαλυτών φυτικών ινών και προσφέρουν ακριβώς τα ίδια οφέλη, με τα πράσινα μήλα. Τροφές, όπως για παράδειγμα οι βρώμη, κρατούν το στομάχι γεμάτο για αρκετές ώρες από την κατανάλωση τους και και σας γεμίζουν με ενέργεια. bovary loading…

This entry was posted on Κυριακή, Απρίλιος 9th, 2017 at 13:55 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.