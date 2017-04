Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Τι ζητάει μία γυναίκα από τον άνθρωπό της; Ειλικρίνια, κατανόηση, σεβασμό, ρομαντισμό, πάθος και φυσικά αγάπη και ευχάριστες στιγμές. Και μπορεί πάντα η αρχή μίας σχέσης να είναι η καλύτερη περίοδος για ένα ζευγάρι, όμως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να διατηρηθεί η αρχική μαγεία και στη συνέχεια. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, για να συνεχίσει η φλόγα της σχέσης να καίει κάποια πράγματα θα πρέπει να παραμένουν σταθερά. Η προσπάθεια πρέπει να γίνεται σίγουρα και από τις δύο πλευρές, όμως όλες γνωρίζουμε πως οι γυναίκες είμαστε και θα είμαστε πάντα λίγο πιο απαιτητικές από τους άντρες στις σχέσεις μας. Γιατί λοιπόν να μην μας αντιμετωπίζουν όπως πρέπει; Ακολουθούν τα 20 πράγματα που αξίζει να έχει μία γυναίκα μέσα στη σχέση της από τον σύντροφό της: 1. Την απόλυτη προσοχή του σε σημαντικές στιγμές. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα και εκείνος να λέει ότι σεκαταλαβαίνει και να σου συμπαραστέκεται κοιτώντας τηλεόραση! 2. Κοπλιμέντα. Συνέχεια κοπλιμέντα και φιλοφρονήσεις. Αυτά που σου έλεγε στην αρχή δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα μόνο και μόνο επειδή είστε μαζί πολλά χρόνια. 3. Καλοί τρόποι ακόμη κι αν η οικειότητα μεταξύ σας είναι μεγάλη. Σας συνήθισε στα «ευχαριστώ» και τα «παρακαλώ», δεν γίνεται ξαφνικά να σας αρχίζει τα «φέρε μου νερό και τις παντόφλες μου».



4. Μία ισορροπία ανάμεσα στην ειλικρίνια και στα μικρά αγνά ψεματάκια. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι ειλικρινής απέναντί σας όταν συζητάτε για τα προβλήματα τη σχέσης σας αλλά θα ήταν καλό να μην πει ότι τον ενοχλεί που θα έρθει όλη σας η οικογένεια για φαγητό στο σπίτι… 5. Η συνεχής επιθυμία του (και η ακλόνητη αφοσίωση…) για ένα ή περισσότερα μέρη του σώματός σας, είτε μιλάμε για τα χέρια και τις γάμπες είτε για το στήθος και τους γοφούς. 6. Πολλά ερωτικά παιχνίδια. Και στη συνέχεια ακόμη περισσότερα! 7. Σεξ πε πάθος και πολλή αγάπη. Ένα κοίταγμα στα μάτια, φιλιά και χάδια. Αυτό δεν σημαίνει πως απαγορεύονται τα παιχνίδια με ρόλους και… βοηθήματα, όμως όταν θέλετε κάτι πιο γλυκό θα πρέπει να το έχετε. 8. Η σχέση σας πρέπει να είναι φανερή και γνωστή στους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμη και στο Facebook. Δεν γίνεται να ζείτε σαν παντρεμένοι και το προφίλ του να λέει πως είναι ελεύθερος! 9. Να νιώθει υπερήφανος για τα κατορθώματά σας. Θα πρέπει να σας δίνει κίνητρο και θάρρος να κάνετε όλο και περισσότερα νέα πράγματα για τον εαυτό σας, να προοδεύετε επαγγελματικά, χωρίς να νιώθει πως τον επισκιάζετε. Αντίθετα, θα πρέπει να του αρέσει να σας «μανατζάρει». 10. Να σκέφτεται πριν μιλήσει και να μην φωνάζει. Πάνω σε έναν τσακωμό μπορούν να ειπωθούν πολλά σκληρά λόγια ενώ τα ντεσιμπέλ μπορούν να χτυπήσουν κόκκινο. Ακόμη και οι μεγαλύτερες διαφωνίες θα πρέπει να λύνονται με ψυχραιμία και ήρεμη συζήτηση. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. 11. Να μην κατηγορήσει ποτέ την περίοδό σας αν βρίσκει κάτι ενοχλητικό στη συμπεριφορά σας. Δεν είναι δίκαιο γιατί πολύ απλά αυτός δεν έχει και ούτε πρόκειται να έχει ποτέ.



12. Να είναι ένας σύγχρονος πρίγκιπας. Το να σας φέρεται σαν να είστε πριγκίπισσα δεν πρόκειται να σας κάνει κακομαθημένες. Το άνοιγμα της πόρτας του αυτοκινήτου, η παραχώρηση προτεραιότητας στην είσοδο του εστιατορίου και το ευγενικό σερβίρισμα του κρασιού όταν το ποτήρι σας είναι άδειο, μόνο να τον αγαπήσετε περισσότερο μπορούν να σας κάνουν. 13. Ένα τηλεφώνημα –και όχι μήνυμα- που χτυπάει ακριβώς την ώρα που έχετε κανονίσει. Η συνεχής αναμονή πάνω από ένα τηλέφωνο αγγίζει τα όρια του παιχνιδιού εξουσίας με πρωταγωνίστρια εσάς και νικητή εκείνον. 14. Να σας ενθαρρύνει όταν κάνετε κάτι που φοβάστε ή σας αγχώνει. Ακόμη κι αν αυτό που κάνετε δεν πετύχει, μία αγκαλιά για την προσπάθειά σας θα σας φτιάξει αμέσως τη διάθεση. 15. Τα δώρα που ξέρει ότι σας αρέσουν ακόμη κι αν δεν είναι του γούστου του. Δεν χρειάζεται να είναι πανάκριβα. Ακόμη κι ένα μόνο λουλούδι όταν αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία μπορεί να αντικαταστήσει τα διαμάντια όλου του κόσμου. 16. Μία γλυκιά και χαριτωμένη στάση όταν παίρνετε κάποια κιλά (ακόμη κι αν αυτά είναι 10). 17. Να δίνει πάντα μία δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη κι αν έχεις κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο δεν σημαίνει πως πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη στις σχέσεις τους και κυρίως, ποιος εγγυάται ότι το επόμενο λάθος δεν θα είναι δικό του;ου σαν να εου σαν να ε που χνυμα- που έρχεται ακρου σαν να ε



18. Να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεστε την κατάλληλη στιγμή. Αν κλαίτε μπροστά από την τηλεόραση αγκαλιά με έναν κουβά παγωτό, ένα τηλεφώνημα στην κολλητή σας μπορεί σίγουρα να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είναι απλό: την καλεί, κλαίτε μαζί και εκείνος γελάει μαζί σας. 19. Να κάνει πρόθυμα τις μισές δουλειές του σπιτιού. Το έχουμε πει πολλές φορές: μοιρασμένες δουλειές, ευτυχισμένο ζευγάρι. 20. Ποια είναι η λέξη κλειδί σε όλα αυτά; Σεβασμός. Σεβασμός στα πάντα και παντού. Και χωρίς να χρειαστεί να του το συλλαβήσετε όπως η Aretha Franklin. R-E-S-P-E-C-T. bovary loading…

