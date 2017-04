Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Χωριστά ζουν, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Ισπανός πρίγκιπας Φερνάντο Γκόμεζ Αθέμπο και η Ελληνίδα δημοσιογράφος Νάντια Χαλαμανδάρη.

Οι δυο τους είχαν παντρευτεί τον Μάιο του 2016, λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο πρωτότοκος γιος τους. Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola, το ζευγάρι δεν μένει πια μαζί, ενώ η Espresso αναφέρει πως η συγκατοίκηση του ζευγαριού ήταν αδύνατη, καθώς η Νάντια δεν μπορούσε να προσαρμοστεί με τον καινούργιο τρόπο ζωής της στην Ισπανία.



Πλέον, Νάντια και Γκόμεζ μένουν πλέον χωριστά και μάλιστα ο καθένας ζει στη χώρα του, με πηγές από το ισπανικό παλάτι να αναφέρουν πως ο χωρισμός είναι οριστικός. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί μυστικά στο δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου πέντε μέρες πριν έρθει στον κόσμο ο γιος τους, Νικόλαος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελληνίδα δημοσιογράφος ζει πλέον στην Ελλάδα με τον γιο της, ενώ η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας έχει εκφράσει την επιθυμία της στην ίδια να ταξιδεύει συχνά εκεί, ώστε να μπορεί ο Νικόλαος να βλέπει περισσότερο τον πατέρα του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. iefimerida loading…

