Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Συχνά τα ρούχα που μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αφόρετα στην ντουλάπα ή κι εκείνα που αποθηκεύονται στο πατάρι, αρχίζουν να χάνουν το ευωδιαστό τους άρωμα.



Ετσι όταν θέλεις να τα φορέσεις, διαπιστώνεις πως θα πρέπει να τα βάλεις και πάλι στο πλυντήριο. Λογικό όμως να μην υπάρχει τόσος διαθέσιμος χρόνος, αφού την πλύση ακολουθεί το σιδέρωμα, το δίπλωμα και η επανατοποθέτηση τους. Αν όλα αυτά σου φαίνονται βουνό, τότε υπάρχει ένα μικρό μυστικό που θα σου λύσει τα χέρια και θα δώσει ξανά ζωή και άρωμα στα ρούχα σου, εξαφανίζοντας τις δυσάρεστες μυρωδιές, που δεν σου επιτρέπουν να τα χαρείς άμεσα.



Δεν πρόκειται για κάποιο αρωματικό προϊόν της αγοράς, αλλά για ένα ποτό που βρίσκεται πιθανότατα και στο δικό σου home bar, τη βότκα! Θα χρειαστείς ένα μπουκάλι σπρέι, το οποίο θα πρέπει να καθαρίσεις πολύ καλά, ώστε να μην έχει κάποια υπολείμματα από άλλο υγρό. Βάλε μέσα λίγη ποσότητα από το ποτό και μην το διαλύεις με νερό. Ψέκασε ελαφρά όλες τις περιοχές που έχουν άσχημη μυρωδιά ή κυρίως μυρωδιά μούχλας. Το αλκοόλ εξοντώνει τα βακτήρια που προκαλούν τις δυσάρεστες οσμές. Αυτό είναι το κόλπο που χρησιμοποιούν οι περφόρμερς του Μπρόντγουεϊ για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα στα κοστούμια τους! bovary.gr loading…

