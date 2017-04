Απρίλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η 28η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ δεν έβγαλε πρωταθλητή, δεν ξεκαθάρισε τη μάχη της παραμονής, αλλά σχεδόν συμπλήρωσε το παζλ των πλέι οφ. Ο ΠΑΟΚ σε μια επίδειξη δύναμης πριν από τα ημιτελικά του Κυπέλλου «διέλυσε» τον ΠΑΟ από… ημίχρονο (ΠΑΟΚ – ΠΑΟ 3-0). Η ΑΕΚ σχεδόν σφράγισε τα πλέι οφ με την πεντάρα κόντρα στην Κέρκυρα (ΑΕΚ – Κέρκυρα 5-0), ενώ ο Ολυμπιακός έδωσε… παράταση στη στέψη του πρωταθλητή με την ισοπαλία που απέσπασε στο 89′ στη Λιβαδειά (Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 1-1).

Ο Πλατανιάς πήρε βαθμό στη Νέα Σμύρνη από τον Πανιώνιο (Πανιώνιος – Πλατανιάς 1-1), αλλά πλέον οι Κρητικοί δεν προλαβαίνουν τα πλέι οφ. Από εκεί και πέρα, νέα νίκη που μπορεί να ισοδυναμεί με παραμονή πέτυχε ο Ηρακλής μέσα στα Γιάννενα, (ΠΑΣ – Ηρακλής 1-2). Σημαντικός βαθμός και για τη Λάρισα μέσα στο Περιστέρι (Ατρόμητος – ΑΕΛ 0-0). Αστέρας Τρίπολης και Ξάνθη έμειναν στο μηδέν (Αστέρας – Ξάνθη 0-0), ενώ ο Παναιτωλικός επικράτησε 1-0 της Βέροιας (Παναιτωλικός – Βέροια 1-0), αποτέλεσμα που υποβίβασε και μαθηματικά την ομάδα της Ημαθίας. Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ σε αναμετρήσεις της 28ης αγωνιστικής της Super League: Ατρόμητος-ΑΕΛ 0-0 Αστέρας Τρίπολης-Ξάνθη 0-0 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 3-0

(18΄ Ενρίκε, 27΄ Λέοβατς, 35΄ Σακόφ) Παναιτωλικός-Βέροια 1-0

(16΄ Ρόσα) Πανιώνιος-Πλατανιάς 1-1

(65΄πεν. Μπεν – 10΄ Γιακουμάκης) ΠΑΣ Γιάννινα-Ηρακλής 1-2

(84΄ Βιδάλ – 11΄ Μπαστακός, 47΄ Δώνης) ΑΕΚ-Κέρκυρα 5-0

(23΄,54΄ Μπακασέτας, 39΄,70΄ Πέκχαρτ, 42΄ Ντίντακ Βίλα) Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 1-1

(43΄ Βασιλείου – 89΄ Καρντόσο)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 61

2. ΠΑΟΚ 55

3. Πανιώνιος 52

4. Παναθηναϊκός 51

5. ΑΕΚ 49

6. Ξάνθη 45

7. Πλατανιάς 42

8. Ατρόμητος 36

9. ΠΑΣ Γιάννινα 35

10. Παναιτωλικός 31

11. Κέρκυρα 29

12. Αστέρας Τρίπολης 27

13. Ηρακλής 25

. Λάρισα 25

15. Λεβαδειακός 23

16. Βέροια 19 * Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς. 29η αγωνιστική 23.04. 19:00 Κέρκυρα Πανιώνιος 23.04. 19:00 Λάρισα Ξάνθη 23.04. 19:00 Βέροια Αστέρας Τρίπολης 23.04. 19:00 Ηρακλής Παναιτωλικός 23.04. 19:00 Λεβαδειακός ΑΕΚ 23.04. 19:00 Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννινα 23.04. 19:00 Παναθηναϊκός Ατρόμητος 23.04. 19:00 Πλατανιάς ΠΑΟΚ 30η αγωνιστική 30.04. 19:00 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 30.04. 19:00 Ατρόμητος Πλατανιάς 30.04. 19:00 Ξάνθη Βέροια 30.04. 19:00 Παναθηναϊκός Λάρισα 30.04. 19:00 Παναιτωλικός Ολυμπιακός 30.04. 19:00 Πανιώνιος Λεβαδειακός 30.04. 19:00 ΠΑΟΚ Κέρκυρα 30.04. 19:00 ΠΑΣ Γιάννινα ΑΕΚ δολ,αμπε

