Απρίλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έσπασε το αήττητο ρεκόρ του Αστέρα Γρεβενών μέσα στην Κοζάνη. Τα «αστέρια» παρά την ήττα έκαναν εξαιρετική εμφάνιση, απέναντι στην πολύ καλή ομάδα του Πάνθηρα.

Ο αγώνας κρίθηκε στα πέντε σετ, γεγονός που φανερώνει το επίπεδο ανταγωνισμού που υπήρχε στο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες πιθανότατα θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο των ΠΚ της ένωσης σωματείων Μακεδονίας, με την ομάδα μας, να έχει μικρό προβάδισμα, ως γηπεδούχος στο επόμενο παιχνίδι, με την πρωτοπόρο πλέον ομάδα της Κοζάνης. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Αστέρα θα ξεκινήσει και πάλι, μετά τις γιορτές του Πάσχα, με τους προπονητές και τις αθλήτριες μας, να εύχονται σε όλους Καλή Ανάσταση! Συγχαρητήρια σε όλα τα «αστέρια» για την θαυμάσια προσπάθεια! Αστέρας Γρεβενών

