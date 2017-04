Απρίλιος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΚΥΡΙΑΚΗ 9-4-2017,ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΩΡΑ 17:00



Τον A.Γ.Σ.Ιωαννίνων, αντιμετωπίζει σήμερα στα Γρεβενά, η ανδρική ομάδα του Φ.Ο.Πρωτέα Γρεβενών στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής , για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 9-4-2017 και ώρα 17:00 στο ΔΑΚ Γρεβενών.

Το Δ.Σ. του συλλόγου καλεί το φίλαθλο κοινό της πόλης, να στηρίξει με την παρουσία του την ομάδα των Γρεβενών , σ’ενα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την συνέχεια του πρωταθλήματος. ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

This entry was posted on Κυριακή, Απρίλιος 9th, 2017 at 09:44 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.