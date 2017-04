Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Η «σωστή» τσάντα εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό μια stylish εμφάνιση. Οι τάσεις (και) στις τσάντες έρχονται και φεύγουν. Οι handbags που λατρεύουμε να κρατάμε στην καθημερινότητά μας φέτος κάνουν την διαφορά. Οι bloggers και οι fashion influencers κρατούν πιο μικρές τσάντες φέτος και δεν επιλέγουν τον όγκο που βλέπουμε να κυριαρχεί στα ρούχα –με εξαίρεση τις backpacks (την τσάντα-σακίδιο) που είναι πιο μεγάλες από τις υπόλοιπες.



Τσάντες στρογγυλές, με μεταλλικές λεπτομέρειες, τσάντες χιαστί, basket bags. Οι τσάντες της φετινής σεζόν κομψές, ιδιαίτερες, ταιριάζουν με όλα και δεν μας περιορίζουν. Οι φετινές τσάντες φέτος αναβαθμίζουν περισσότερο από ποτέ τις εμφανίσεις μας και δίνουν ένταση και χαρακτήρα. Ακολουθούν οι 4 τοπ τάσεις για το 2017 1) The Basket bag 2) Backpack: Το βολικό σακίδιο για όλες τις ώρες της ημέρας



3) H τσάντα χιαστί 4) The Circle bag- η στρογγυλή τσάντα: Μικρή, κομψή και άκρως stylish



