Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Σας προτείνω για φέτος το Πάσχα να δοκιμάσετε τα κουλουράκια με μαρμελάδα, και να δώσετε στα κουλουράκια σας φόρμα αυγού ή άλλη, ό,τι διαθέτετε.



Θα είναι τα πιο εύκολα και γευστικά που έχετε δοκιμάσει! Υλικά για 8 κουλουράκια (διπλά) 200 γραμμάρια αλεύρι

100 γραμμάρια ζάχαρη

100 γραμμάρια βούτυρο μαλακό

1 αυγό

Μια πρέζα αλάτι

1 κουτί μαρμελάδα φράουλα (όσο πάρει)



Εκτέλεση Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα μπολ, στο τέλος το βούτυρο και το αυγό

Ανακατέψτε με ένα πηρούνι για να αναμειχθούν, χωρίς να τα ζορίζετε πολύ

Ετοιμο! -Φτιάξτε μια μπάλα με τη ζύμη, απλώστε την να είναι τετράγωνη

Σκεπάστε την με διαφάνεια και βάλτε την στο ψυγείο για 1 ώρα

Ανάψτε τον φούρνο στους 180 βαθμούς

Απλώστε τη ζύμη ανάμεσα σε δύο λαδόχαρτα και δώστε της πάχος 2 εκατοστά

Βγάλτε το από πάνω χαρτί και κόψτε τα κουλουράκια σας σε σχήμα αυγού με ειδική φόρμα

Καθαρίστε την ζύμη που περισσεύει

Στα μισά κουλουράκια κάντε μια τρύπα στη μέση με ένα αντικείμενο

Βάλτε τα κουλουράκια, μαζί με το χαρτί, στη σχάρα κουζίνας ή σε ταψάκι

Ψήστε μόνο για 8 λεπτά, τα κουλουράκια πρέπει απλά να ροδίσουν λίγο

Αφήστε τα σε σχάρα να κρυώσουν

Απλώστε ένα κουταλάκι του καφέ μαρμελάδα στο κουλουράκι που είναι ολόκληρο, τοποθετήστε από πάνω το κουλουράκι με την τρύπα

Ετοιμα!

Φτιάξτε μπόλικα κουλουράκια και χαρίστε τα, δώστε χαρά. Αν βρείτε φόρμες, κόψτε κουλουράκια σε διάφορα σχήματα, με κάθε μαρμελάδα και διακόσμηση:

