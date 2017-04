Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Ο «Μάνατζερ Ράγκμπι», ο «μαχητής» του Survivor Πάνος Αργιανίδης, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη, στο τελευταίο επεισόδιο προκάλεσε αντιδράσεις με τη συμπεριφορά του.



Ποια συμπεριφορά; Το γεγονός ότι «έθαψε» με τον Μπο τον Γιάννη Σπαλιάρα στα… κρυφά, ενώ λίγο αργότερα ενώ ήταν όλοι παρόντες, τον εκθείαζε! Συγκεκριμένα, όταν ο Πάνος Μάνατζερ Ράγκμπι ετοιμαζόταν να αγωνιστεί εναντίον του Μπο, απευθύνθηκε στον αντίπαλό του σχολιάζοντάς του τον νέο του συμπαίκτη Γιάννη Σπαλιάρα, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα των Μαχητών μετά το τροχαίο. Λίγο αργότερα, όμως, ο Πάνος εκθείαζε τον Σπαλιάρα και δήλωνε ότι είναι «τιμή του» που φορούσε την μπλούζα του – την γνωστή στους φαν του παιχνιδιού μπλούζα με τα αστεράκια. Λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος ο Πάνος Αργιανίδης, μέσω του λογαριασμού του στο facebook, αφού πια έχει επανέλθει στον πολιτισμό, βάζει τα πράγματα στην θέση τους και εξηγεί πως ήξερε πως θα ήταν εκείνος που θα έφευγε, οπότε βρήκε «το θάρρος και τη δύναμη» να είναι «ένα βήμα μπροστά από την αντίληψη των άλλων». «Η στρατηγική θέλει σκέψη και προγραμματισμό για να αποδώσει», γράφει στην ανάρτησή του που έγινε στο γκρουπ που φτιάχτηκε ειδικά γι’ αυτόν, τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Μάνατζερ Ράγκμπι»!



Ολόκληρη η ανάρτηση:

