Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι ασθενείς θα μπορούν ανώνυμα να καταγγέλλουν «φακελάκι», ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, σε ημερίδα που πραγματοποιείται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης με θέμα «Δημόσια Νοσοκομεία Χωρίς Φακελάκι».



Ο κ. Ξανθός, μιλώντας στην ημερίδα και σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, επισήμανε ότι για πρώτη φορά γίνεται δημόσια συζήτηση σε μια διαχρονική παθογένεια του συστήματος υγείας. «Πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες. Οι παθογένειες του συστήματος και οι καθυστερήσεις έχουν βάση, αλλά δεν είναι η κύρια αιτία. Αυτό υπήρχε πάντα, αλλά επιδεινώθηκε την περίοδο της κρίσης» τόνισε. «Ξέρουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι πρόκειται για μία απαράδεκτη συμπεριφορά και μια πρακτική που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του συστήματος υγείας και των λειτουργών του, αλλά κυρίως προσβάλλει την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ασθενών» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας. Ακόμη ο κ. Ξανθός μίλησε για «πολυπαραγοντικό φαινόμενο» με πολλές δυσλειτουργίες του συστήματος υγείας. «Υπάρχουν πολλές αιτίες, δυσλειτουργίες του συστήματος, όπως χρόνια αναμονή, παρατεταμένη δυσκολία πρόσβασης και γίνεται μια προσπάθεια μέσω της πρακτικής αυτής να παρακαμφθούν» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, είπε ότι «γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές, ώστε να μην υπάρχει το υπόβαθρο γι’ αυτή τη συμπεριφορά», την οποία απέδωσε στη βαθύτερη ανάγκη των ασθενών να αισθανθούν μέσα από αυτή την προνομιακή σχέση με το γιατρό πιο ασφαλείς και μια πιο αξιόπιστη φροντίδα. Όπως είπε ο κ. Ξανθός, αυτό θέτει το σύστημα υγείας και την Πολιτεία προ των ευθυνών της, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να αναλάβει μια προσπάθεια για την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης των πολιτών προς το σύστημα. Εξάλλου αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει πάρει το υπουργείο Υγείας που συμβάλλουν στο πλέγμα των παρεμβάσεων για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. Για να καταπολεμηθεί το «φακελάκι» «δημιουργούμε γραφεία προστασίας των δικαιωμάτων μέσα ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως η λίστα των χειρουργείων και γενικώς δίνουμε το στίγμα ότι δεν υπάρχει ανοχή, ασυλία ή κάλυψη σε τέτοιου είδους πρακτικές» συμπλήρωσε.



Αναφερόμενος στο θέμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ασθενείς θα μπορούν ανώνυμα να καταγγέλλουν «φακελάκι», είπε ότι στη συνέχεια αυτές οι καταγγελίες θα εξετάζονται μέσα από ειδικά ελεγκτικά όργανα. Ακόμη ξεκαθάρισε πως ατιμωρησία δεν υπάρχει. «Έχουμε δώσει εντολή, οι υποθέσεις αυτές να προχωρούν στην πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται. Εγώ προσωπικά έχω υπογράψει πολλές περιπτώσεις απομάκρυνσης συναδέλφου, που αποδεδειγμένα έχουν καταδικαστεί για τέτοια συμπεριφορά» σημείωσε. Επίσης, τόνισε ότι «θεωρούμε ότι χρειάζεται μια νέα κουλτούρα, ένα άλλο κοινωνικό ύφος στο σύστημα υγείας, που πρέπει να πειστούν ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν με αξιοπρέπεια χωρίς να αναζητούν μέσο, γνωριμία ή οικονομική συναλλαγή». Στην ημερίδα μετείχε και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ο οποίος κατά την εισήγηση του έκανε μια ανασκόπηση στην παθογένεια του συστήματος, αποδίδοντας διαχρονικές ευθύνες και κατηγορώντας τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι έγινε νόμος της κοινωνίας το «μαύρο χρήμα» και η παραοικονομία. Όπως ανέφερε, από το 1996-2004 έγινε νόμος της κοινωνίας το «μαύρο χρήμα» και η παραοικονομία. «Ποια δουλειά κλεινόταν χωρίς μίζες σε ποια οικονομική δραστηριότητα, από δημόσια έργα, εξοπλιστικά, μελέτες και στην υγεία» επισήμανε. Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση παλιότερες μελέτες το «φακελάκι» δεν υπερέβαινε το 10% του συνόλου της παραοικονομίας του χώρου της υγείας, ενώ προσέθεσε πως όλα αυτά τα χρόνια διακινήθηκαν 85 δισ. «μαύρο χρήμα» στο χώρο της υγείας, και μίλησε για ανάγκη εξυγίανσης και για ένα άλλο κοινωνικό συμβόλαιο.



Στη ημερίδα μετείχαν ο περιφερειάρχες Κρήτης, βουλευτές, η διοίκηση της 7η ΥΠΕ Κρήτης, υγειονομικοί και πολλοί κάτοικοι του Ηρακκλείου. Κατά την ημερίδα παρουσιάστηκε έρευνα του επίκουρου καθηγητή Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης Χρήστου Μελά, σύμφωνα με την οποία μόλις 4,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τού ζητήθηκε «φακελάκι», ενώ το 9,5% δήλωσε ότι είχε πρόθεση ή έδωσε «φακελάκι» σε γιατρό. Προκύπτει επίσης πως το 83% των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένο από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα νοσοκομεία της Κρήτης Τέλος, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, περισσότερο επιμένουν ασθενείς και συνοδοί στο «φακελάκι» παρά οι ίδιοι οι γιατροί, ενώ πρώτο στο «φακελάκι», με βάση την έρευνα, αναδεικνύεται το Νοσοκομείο Χανίων, με ποσοστό 5,9%, και ακολουθούν το Βενιζέλειο με 4,7%, το ΠΑΓΝΗ με 4,3%, το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με 3,8%, το Νοσοκομείο Ρεθύμνου με 3,7% και το Νοσοκομείο Ιεράπετρας με 2,7%. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Κυριακή, Απρίλιος 9th, 2017 at 14:41 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.