Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Μόλις ένας άνδρας έμαθε πως η γυναίκα του τον απατά, αντί να την χωρίσει ή να τσακωθεί μαζί της, εκείνος προτίμησε να πάει στο μαγαζί που δουλεύει και να της κάνει πρόταση γάμου. Κι όμως αυτή του η πράξη ήταν ο καλύτερος τρόπος για να την εκδικηθεί.



Ένας άνδρας γονατίζει μπροστά στην αγαπημένη του και της ζητάει να τον παντρευτεί, εκείνη την ώρα εκείνη έχει εκπλαγεί από την απόφασή του. Μετά από μία αγκαλιά και έναν σύντομο διάλογο που έχει το ζευγάρι, ο άντρας γονατίζει, πιάνει το χέρι της και ετοιμάζεται να της κάνει πρόταση γάμου. Εκείνη είναι αμίλητη, χαμογελαστή, ενώ οι συνάδελφοι της στη δουλειά έχουν μείνει άφωνες. Ωστόσο, τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα ξέρουμε, καθώς την ώρα που εκείνος της έκανε πρόταση γάμου, ξαφνικά στο μαγαζί μπήκε… ο εραστής της.



Η όμορφη γυναίκα, το όνομα της οποία δεν έχει γίνει γνωστό, δεν κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης των δύο συντρόφων της, καθώς η ίδια χαμογελούσε ακόμη και όταν εμφανίστηκε και ο δεύτερος άντρας. Ωστόσο, ο τσακωμός δεν άργησε να έρθει με τους δύο άντρες να της φωνάζουν «Τώρα έχεις δύο καλούς άνδρες… την έχεις πατήσει». Μόλις κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε, η ίδια εξαφανίστηκε από προσώπου γης , ενώ οι άντρες αποκάλυψαν πως η άπιστη γυναίκα έβγαινε μαζί τους εδώ και μήνες, ενώ ο ένας εξ αυτών της είχε πάρει δώρο ένα αυτοκίνητο. iefimerida loading…

