Απρίλιος 9th, 2017 by Σταματίνα

Για το πώς διατηρείται νέα, αλλά και για τις εκτρώσεις που έχει κάνει μίλησε η Αντζελα Δημητρίου, η οποία αποκάλυψε και την ηλικία της.



Η τραγουδίστρια μίλησε στην Σάσα Σταμάτη και στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 λέγοντας για τις εκτρώσεις που έχει κάνει: «Είναι κακό να σκοτώνεις κάτι και να πηγαίνει στον άλλον κόσμο, αλλά δε γινόταν να φέρω στον κόσμο 20 παιδιά. Όταν υπάρχει πάθος δεν μπορείς να κάνεις προφύλαξη. Εμμηνόπαυση είχα στα 40 από στεναχώρια».



Η τραγουδίστρια μίλησε και για το μυστικό ομορφιάς της: «Κάνω τη μεσοθεραπεία του βαμπίρ, με το αίμα και είναι πάρα πολύ καλή. Σου παίρνουν το αίμα και στο περνούν στο πρόσωπό σου, στον λαιμό, στο ντεκολτέ και ανανεώνονται τα κύτταρά σου. Είμαι 62 παρακαλώ». «Έχω κάνει αποχή εδώ και πολύ καιρό από κρέας» είπε και πρόσθεσε ότι δεν είναι «βεζετέρια». iefimerida loading…

