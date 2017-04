Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Στα νιάτα του υπήρξε ένας από τους καλύτερους αθλητές του κολλεγίου του. Ετσι όπως τα έφερε η ζωή, ο αθλητισμός άφησε τη θέση του στο επάγγελμα και συγκεκριμένα σε αυτό του οδηγού νταλίκας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως ο Σιφάιβ Μπαλέκα κατάφερε να κάνει τη διαφορά.



«Πάντα μου άρεσε ο αθλητισμός. Από μικρό παιδί. Οταν όμως ξεκίνησα να δουλεύω ως οδηγός νταλίκας, παρατήρησα στους πρώτους δύο μήνες πως είχα πάρει το 10% του σωματικού μου βάρους σε έξτρα κιλά. Είχα μαζέψει αυτό το λίπος γύρω από την κοιλιά το οποίο ποτέ δεν μου άρεσε», ανέφερε σε ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ο Μπαλέκα, εξηγώντας ουσιαστικά πως του ήρθε η ιδέα για μια ολιγόλεοπτη γυμναστική. Οταν δουλεύεις 8 και 10 ώρες συνεχόμενα, δύσκολα έχεις κουράγιο να γυμναστείς για άλλες δύο ώρες σύμφωνα με τον Μπαλέκα, ο οποίος επινόησε ένα 4λεπτο πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο πλέον ακολουθεί το 40% των φορτηγατζήδων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δουλεύει σε υψηλή ένταση για 4 λεπτά, χωρίς βάρη, με διαφορετικές ασκήσεις κάθε φορά. «Η αλλαγή στο σώμα μου από τότε που ξεκίνησα ήταν εντυπωσιακή. Με ένα καλό γεύμα με πρωτεϊνη και ένα σνακ ανά τρεις ώρες, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο», τόνισε ο Μπαλέκα. Ο ίδιος μάλιστα προτρέπει τους συναδέλφους του να το δοκιμάζουν τέσσερα λεπτά πριν ξεκινήσουν τη βάρδιά τους. Λίγο πριν ανέβουν στο φορτηγό και ξεκινήσουν τη βάρδιά τους.





Πάντως το 4λεπτο αυτό πρόγραμμα υψηλής έντασης δεν βρήκε ανταπόκριση μόνο στους συναδέλφους του. Για το λόγο αυτό μετά από δύο χρόνια, ο Μπαλέκα, ο οποίος κατοχύρωσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πήρε και το δίπλωμα του personal trainer, έχει πλέον τη δική του σελίδα στο διαδίκτυο και είναι ένας από τους πιο γνωστά fitness πρόσωπα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Απρίλιος 8th, 2017 at 18:31 and is filed under ΑΣΤΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.