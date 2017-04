Απρίλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ενα μοναδικό: «Οδιπορικό στην Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών» προσέφεραν το απόγευμα της Παρασκευής, στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας στα Γρεβενά, τα τμήματα γυναικών, ανδρών και πτυχίου της Σχολής Βυζαντινής Σχολής της Μητρόπολης Γρεβενών.



Ολόκληρη η εκδήλωση:



Η αποφώνηση του Μητροπολίτη Γρεβενών κ.Δαβίδ:



Εικόνες στον ΑΕΤΟ



