Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Φαίνεται πως η Πίπα Μίντλετον έχει πάρει πολύ στα σοβαρά τις προετοιμασίες του γάμου της και ειδικά αυτή της λίστας των καλεσμένων. Μπορεί, λοιπόν, στον γάμο της αδελφή της και Δούκισσας του Κέμπριτζ να πήγε όλη η ελίτ της Βρετανίας και όχι μόνο, αλλά εδώ τον πρώτο λόγο τον έχει η Πίπα.



Με τα βρετανικά μέσα να αναφέρουν πρώτα πως η Πίπα Μίντλετον δεν θα καλέσει την σύντροφο του Πρίγκιπα Χάρι στον γάμο της, η ίδια φαίνεται πως απαγόρευσε και στον αδελφό του γαμπρού (και μελλοντικού άντρα της) να φέρει την κοπέλα του. Κάνοντας, λοιπόν, τα πάντα για να είναι εκείνη η πρωταγωνίστρια της βραδιάς, η Πίπα φαίνεται να μην θέλει για καλεσμένες στο γάμο της ούτε την καλλονή ηθοποιό Μέγκαν Μάρκλ και σύντροφος του Χάρι, ούτε το μοντέλο που έχει κλέψει την καρδιά του κουνιάδου της. Ένας καλεσμένος στον γάμο της αδελφής της Κέιτ ανέφερε στην «The Sun» πως η σχέση του Μάθιου Σπένσερ με την Βογκ είναι πολύ φρέσκη ακόμη και έτσι δεν θα ήταν σωστό να είναι καλεσμένη, ενώ βγαίνουν μόνο μερικούς μήνες. Κάτι τέτοιο βέβαια φαίνεται πως δεν άρεσε στον αδελφό του γαμπρού, ο οποίος μόλις έμαθε πως θα πάει μόνος του στον γάμο… σήκωσε το φρύδι του.



Από την πλευρά του μοντέλου, πηγές αναφέρουν πως το 31χρονο μοντέλο έτσι κι αλλιώς δεν θα παρευρισκόταν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Γενικά η Πίπα Μίντλετον προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον γάμο της με τον Τζέιμς Μάθιου, ο οποίος θα γίνει σε περίπου έναν μήνα. Όλοι κρατούν σιγήν ιχθύος τόσο για τις λεπτομέρειες του γάμου, όσο και για τους καλεσμένους και το νυφικό. Πάντως αναμένεται να είναι ένας πολύ χλιδάτος γάμος, αν σκεφτεί κανείς πως ο εκατομμυριούχος τραπεζίτης είχε κάνει πρόταση στην Πίπα Μίντλετον με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας 200.000 δολάρια (αφού πρώτα είχε πάρει την άδεια του πατέρα της). Το ζευγάρι μένει μαζί εδώ και αρκετό καιρό, ενώ το μπάτσελορ πάρτι της νύφης έχει ήδη γίνει με την Πίπα, την Κέιτ και τις φίλες της να έχουν πάει για σκι στην Γαλλία, τις μέρες που ο Ουίλιαμ πάρταρε ξέφρενα στις Άλπεις. iefimerida loading…

