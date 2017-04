Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Κίνα έχουν επισκεφθεί από την 1η Απριλίου, οπότε και άνοιξε στο κοινό, ο γυάλινος εξώστης στην Τσονγκίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας.



Θεωρείται ότι είναι η μακρύτερη αρθρωτή κατασκευή αυτού του είδους στον κόσμο. Ο εξώστης σχήματος Α εκτείνεται 86 μέτρα από την άκρη του γκρεμού και κρέμεται σε ύψος άνω των 200 μέτρων από το έδαφος στο Θεματικό Πάρκο Wansheng Ordovician. Μόνο 30 άτομα τη φορά μπορούν να περπατήσουν στην κατασκευή αυτή.



«Η καρδιά μου σχεδόν βγήκε από το στήθος μου όταν στάθηκα στη γέφυρα. Είναι τόσο συναρπαστικό», δήλωσε ο Λι Τζινγκ, τουρίστας από την Τσονγκίνγκ. «Θα υποβάλουμε αίτημα στην επιτροπή για τα ρεκόρ Γκίνες για τη μακρύτερη αρθρωτή γέφυρα, προκειμένου να γίνει ακόμα πιο ελκυστική για τους τουρίστες», δήλωσε ο Τανγκ Ναν, πρόεδρος του πάρκου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Σάββατο, Απρίλιος 8th, 2017 at 21:41 and is filed under ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.