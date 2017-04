Απρίλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σας κοινοποιώ το εν λόγω δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 05 Απριλίου 2017



Ένταξη δικαιούχων στη βιολογική γεωργία, νέα προκήρυξη του Μέτρου Η πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» με τις 4 διαφορετικές δράσεις (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία, νεοεισερχόμενοι στη βιολογική κτηνοτροφία, «παλιοί» στη βιολογική γεωργία, «παλιοί» στη βιολογική κτηνοτροφία) βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από αγρότες – βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι εκδήλωσαν τεράστιο ενδιαφέρον για ένταξη στο Μέτρο. Υποβλήθηκαν συνολικά 64.016 αιτήσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό που ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ. Η ανταπόκριση αυτή αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη, δημιούργησε ωστόσο αδυναμία ένταξης όλων των δικαιούχων, καθώς ο αιτούμενος προϋπολογισμός από τους ενδιαφερόμενους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Μέτρου σχεδόν στο τριπλάσιο.

Ακόμα και οι ενδιαφερόμενοι βιοκαλλιεργητές που πληρούν το κριτήριο του να έχουν ποσοστό της εκμετάλλευσής τους σε περιοχές NATURA (ένα κριτήριο που εξασφαλίζει προτεραιότητα ένταξης με βάση το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα και την πρόσκληση του Μέτρου), ήταν περισσότεροι από εκείνους που μπορούσε να καλύψει ο προϋπολογισμός του Μέτρου. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε:

• Την ένταξη, σε αυτή τη φάση, όσων είχαν υποβάλλει αίτημα στις δύο δράσεις, 11.1.1 και 11.2.1, της βιολογικής γεωργίας (νεοεισερχόμενοι και «παλιοί») και πληρούν το κριτήριο του να έχουν ποσοστό της εκμετάλλευσής τους σε περιοχές NATURA. Το ποσό που θα διατεθεί θα είναι περίπου 200 εκατ. ευρώ.

• Την εκ νέου προκήρυξη του Μέτρου. Το διαθέσιμο ποσό για την νέα προκήρυξη θα είναι στα επίπεδα των 400 εκατ. ευρώ και τα κριτήρια ένταξης θα επαναπροσδιοριστούν.

This entry was posted on Σάββατο, Απρίλιος 8th, 2017 at 12:20 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.