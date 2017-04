Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Τις ανάγκες επικοινωνίας των προσφύγων στη χώρα μας αφουγκράσθηκαν μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας οι οποίοι ανέπτυξαν μια εφαρμογή που μεταφράζει αραβικά στα ελληνικά και αντίστροφα.



Βασικός στόχος της εργασίας, που έγινε στο πλαίσιο μαθήματος για τον προγραμματισμό εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, ήταν η σχεδίαση και υλοποίηση μιας εφαρμογής για συσκευές tablet και τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Adroid, ώστε να αποτελέσει ένα βοήθημα στην επικοινωνία των προσφύγων με τον τοπικό πληθυσμό. Και ηχητικό στην κάθε γλώσσα «Στην εφαρμογή υπάρχουν περίπου 400 λέξεις σε διάφορες κατηγορίες όπως χαιρετισμός, κατεύθυνση, φαγητό, ρούχα, αριθμοί, υπηρεσίες, συναισθήματα. Ο χρήστης θα πατάει τη λέξη στη γλώσσα του, θα τη βλέπει και θα την ακούει στην άλλη γλώσσα», εξηγεί στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η καθηγήτρια πληροφορικής, Θεοδώρα Σαμαρά, η οποία μαζί με την Αναστασία Παπαστεργίου, ήταν οι επιβλέπουσες της εργασίας. Επιπλέον, στην αναζήτηση δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει λέξεις, ή εικόνες (στην περίπτωση που ο χρήστης δεν γνωρίζει ανάγνωση και γραφή) οι οποίες είναι ενταγμένες σε γενικές κατηγορίες. Σημειώνεται, ότι οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ασυνόδευτους πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στα Γιαννιτσά και με τη βοήθειά τους ηχογράφησαν τις λέξεις στα αραβικά και έγραψαν την μετάφρασή τους στα ελληνικά, με το διεθνές σύστημα γραφής.



«Θέλουμε να ανεβάσουμε την εφαρμογή σε λίγες μέρες στο Google play, προκειμένου να μπορούν να την κατεβάζουν, στη συνέχεια, όσοι το επιθυμούν», τόνισε η κ.Σαμαρά, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στο 9o Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, που ξεκινά στη Θεσσαλονίκη στις 25 Απριλίου. Οι μαθητές που ανέπτυξαν την εφαρμογή είναι οι: Ελευθεριάδου Μαρία, Ευαγγέλου Αλέξανδρος, Καλαϊτζή Αμαλία, Καλαϊτζής Χαράλαμπος, Κουτσός Κωνσταντίνος, Στόκας Ραφαήλ Νικόλαος, Ταχτσίδης Βασίλειος, Τζίκα Έντριτ, Φιλιππόπουλος Απόστολος. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

