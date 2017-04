Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Ο κυριότερος λόγος γυμναστικής για τον κάθε άνθρωπο δεν είναι άλλος από την απώλεια θερμίδων. Τα παραπανίσια κιλά είναι αυτά που ωθούν τους περισσότερους στη γυμναστική, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποια είναι αυτή με την οποία θα δουν πιο άμεσα αποτελέσματα. Κι όμως, υπάρχουν πέντε είδη γυμναστικής, τα οποία χαρίζουν πιο γρήγορα από κάθε άλλο, τα επιθυμητά αποτελέσματα.



1. Ανέβα σκάλες

Λογικά σου φαίνεται βουνό, όταν είσαι στην αφετηρία όμως μόλις ανέβει στο τελευταίο σκαλοπάτι όχι μόνο θα έχεις νιώσει ως ένας άλλος Ρόκι Μπαλμπόα αλλά θα έχεις κάψει κατά μέσο όρο και 819 θερμίδες 2. Το κολύμπι σε πισίνα

Ισως το καλύτερο αερόβιο που υπάρχει. Η επαφή με το νερό δίνει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Αν κολυμπήσεις μάλιστα σε πολύ έντονο ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησής σου, τότε μπορείς να κάψεις έως και 892 θερμίδες. 3. Ταε Κβο Ντο

Εδώ έρχεται η έκπληξη. Το Τάε Κβο Ντο είναι μια από τις παλαιότερες πολεμικές τέχνες. Πρόκειται για ένα αγώνισμα φουλ υψηλής έντασης, το οποίο βοηθά στο κάψιμο 937 θερμίδων ανά μία ώρα.



1 & 2. Σχοινάκι & Γρήγορο τρέξιμο

Τις δύο πρώτες θέσεις μοιράζονται το σχοινάκι και το γρήγορο τρέξιμο. Ειδικά το πρώτο θεωρείται η καλύτερη γυμναστική υψηλής έντασης και αυτή που οδηγεί με τον ασφαλή τρόπο στο κάψιμο θερμίδων. Το έντονο τρέξιμο επίσης στην ίδια διάρκεια με το σχοινάκι, μπορεί να αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα. Κάψιμο περίπου 1074 θερμίδων. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Απρίλιος 8th, 2017 at 19:21 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.