Απρίλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με τα εγκαίνια έκθεσης έργων Αγιογράφων που ολοκληρώθηκε στο χώρο του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου, η τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Εορτών Εξόδου στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου ήταν αφιερωμένη στην αδελφοποιημένη Κοινότητα Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Δημήτρης Μπουσμπουρέλης, ενώ τους εκπροσώπους της Κοινότητας Σαμαρίνας και του Δήμου Γρεβενών καλωσόρισε ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος. Όπως είπε κατά την ομιλία του «Με ειλικρινή αισθήματα εκτίμησης, σας καλωσορίζουμε και σας τιμούμε απόψε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, την πόλη των προγόνων μας. Ο κοινός αγώνας τους ας αποτελέσει για τη δική μας γενιά αλλά και τις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων, ένα φωτεινό παράδειγμα αδελφοσύνης και αλληλεγγύης. Δε θα μπορούσαν να λείπουν οι πρόγονοί σας από τη μεγάλη στιγμή της Εξόδου. Οι Σαμαριναίοι της Φρουράς των Μακεδόνων πολέμησαν γενναία, σε έναν τόπο μακριά από το δικό τους. Συνέτρεξαν με όλες τους τις δυνάμεις τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου. Η λευτεριά, δεν δέχεται χωροταξικές οριοθετήσεις. Ήταν αξίωση όλων των Ελλήνων, πυρώνοντας το φρόνημα των αγωνιστών και οδηγώντας τα βήματά τους σ έναν αγώνα όντας άνισο αλλά όχι μάταιο. Κι όταν η ώρα ζύγωσε, ο θάνατος ήταν αυτός που νικήθηκε. Οι ψυχές των αγωνιστών μας παρέμειναν ελεύθερες και λυτρωμένες να πορεύονται μαζί στην αιώνια δόξα». Για την τιμητική εκδήλωση, ευχαρίστησε ακολούθως ο Πρόεδρος Ιωάννης Λιγούρας. Τον Δήμο Γρεβενών εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Χρήστος Πέτρου , ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ζήσης Κιάκας και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών Στέργιος Πουρνάρας. Στην ομιλία του ο κ. Πέτρου μεταξύ άλλων ανέφερε : »Το ένδοξο αυτό αλωνάκι, κατά τον εθνικό μας ποιητή, τίμησαν με το ηρωικό τους αίμα και αγωνιστές από όλα τα μέρη της ελληνικής επικράτειας όπως και οι Γρεβενιώτες από το αρματωλίκι του Γιαννούλα Ζιάκα με αρχηγό τον Απόστολο Κυρίμη και ασφαλώς τα παλικάρια του καπετάν Μίχου Φλώρου από την Σαμαρίνα Γρεβενών τους οποίους τιμούμε σήμερα υπό τον ήχο του μοιρολογίου “Εσείς παιδιά κλεφτόπουλα, παιδιά της Σαμαρίνας…” που η παράδοση αναφέρει ότι τραγουδήθηκε πάνω από το τραυματισμένο σώμα του καπετάν Φλώρου.

Με συγκίνηση λοιπόν και περηφάνεια για τους συντοπίτες μας, με δέος για την ηρωική πνοή αυτής της πόλης – που χρόνια μετά τη νιώθουμε να πλανάται παρούσα σε κάθε μας επίσκεψη – με θαυμασμό για το βαρύ χρέος που σας κληροδότησε η γενναία Έξοδος και λίγη θετική ζήλεια για τον εξαίσιο και σεμνό τρόπο με τον οποίο τιμάτε, εσείς οι απόγονοι, το μεσολογγίτικο έπος, χαιρετίζω τον 191ο εορτασμό και καταθέτω τα φίλια και αδελφικά αισθήματα όλων των Γρεβενιωτών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Κότσαλος, ο Αντιδήμαρχος Γ. Καραπαπάς, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Α. Καζαντζή, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Α. Σκαρμούτσος και ο δημοτικός σύμβουλος Λ. Σταθόπουλος. Παρευρέθηκαν οι πρ. Δήμαρχοι Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Ιωάννης Αναγνωστόπουλος και Μόρφου Χαράλαμπος Πίττας

