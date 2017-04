Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Τα ανεξήγητα της φύσης είναι πολλά, ακόμα ένα κρύβεται στα δάση της βορειοδυτικής Πολωνίας. Σε περίπου 400 δέντρα, οι κορμοί έχουν πάρει μία περίεργη θέση, ξεκινούν από το έδαφος έχοντας μία κλίση 90 μοιρών και στη συνέχεια αναπτύσσονται κανονικά κοιτάζοντας όμως, όλα προς τον βορρά.

Αυτό βέβαια δεν έμεινε απαρατήρητο και οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί είναι τόσες πολλές όσες και τα δέντρα.



Το Crooked Forest (Πολωνικά: Krzywy Las) βρίσκεται στις παρυφές της πόλης Γκριφίνο, που στο τέλος του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Μαζί με την πόλη χάθηκε και η αληθινή ιστορία του δάσους, οπότε πλέον οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα πεύκα φυτεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Η αλλοίωση στους κορμούς έγινε κατά πάσα πιθανότητα λίγο αργότερα, αλλά κανείς δεν ξέρεις πώς.

Αν και σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχουν παρόμοια δέντρα πουθενά δεν είναι τόσα πολλά μαζεμένα, όπως επίσης πουθενά αλλού δεν κοιτάζουν όλα προς τον βορρά. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα New York Times ο Γουίλιαμ Ρέμφρεϊ, συνταξιούχος ερευνητής φυτών από το πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα του Καναδά, υπάρχουν και στον Καναδά γενετικά μεταλλαγμένες λεύκες που εμφανίζουν μία καμπυλότητα στον κορμό τους. Πώς προκλήθηκε αυτή η καμπυλότητα Τα δέντρα της Πολωνίας, όμως, υποψιάζεται ότι δεν πάσχουν από κάποια γενετική μετάλλαξη, καθώς έχουν μόνο μία καμπύλη και στη συνέχεια αναπτύσσονται κανονικά σε αντίθεση με τις λεύκες του Καναδά που οι καμπύλες συνεχίζονται και στην εξέλιξη του δέντρου. Πάντως να προκλήθηκε αυτή η καμπυλότητα από τους ανθρώπους ο ερευνητής το θεωρεί απίθανο, αν και δεν το αποκλείει καθώς λέει ότι «είναι σίγουρα μία πιθανότητα».



Μια άλλη πιθανότητα είναι τα δέντρα αυτά να καλύφτηκαν από χιόνι και να άρχισαν να μεγαλώνουν κάτω από το βάρος του, αλλά αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει, όπως λέει, τη μετέπειτα ανάπτυξη των δέντρων. Η επικρατούσα θεωρία είναι πάντως ότι οι αγρότες της περιοχής κατά τη δεκαετία του 1930 λύγιζαν τα νεαρά δέντρα για να τα χρησιμοποιήσουν στην κατασκευή επίπλων ή πλοίων, αλλά πριν κόψουν τα δέντρα τους πρόλαβε ο πόλεμος και αυτά στη συνέχεια αναπτύχθηκαν σχεδόν φυσιολογικά. Προσπαθώντας να απαντηθεί το ερώτημα για ποιον λόγο τα δέντρα «κοιτάζουν» όλα στον βορρά, ο καθηγητής απαντάει πως δεν υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό και πιστεύει ότι είναι «σύμπτωση». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Σάββατο, Απρίλιος 8th, 2017 at 20:10 and is filed under ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.