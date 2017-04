Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Στο δυναμικό του ΣΚΑΪ ανήκει από σήμερα και επίσημα η Ελεονώρα Μελέτη. Ο τηλεοπτικός σταθμός έκανε γνωστή την έναρξη της συνεργασίας του με την γνωστή δημοσιογράφο η οποία θα παρουσιάζει μια εκπομπή για το Survivor. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:



«H Ελεονώρα Μελέτη εντάσσεται στο δυναμικό του ΣΚΑΪ. Η δημοσιογράφος-παρουσιάστρια ξεκινάει τη συνεργασία της με μία νέα εκπομπή που σύντομα θα κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Η «Διάσημη» δημοσιογράφος και «Μαχητής» της τηλεόρασης θα παρουσιάζει την καθημερινή εκπομπή «#Survivor».



Το παιχνίδι φαινόμενο που λατρεύουν οι τηλεθεατές αποκτά τον Απρίλιο τη δική του εκπομπή. Παρασκήνια, παραλειπόμενα από όσα δεν δείχνουν οι κάμερες, πολλές εκπλήξεις και γυρίσματα σε Ελλάδα και Άγιο Δομίνικο, με την «#Survivor» Ελεονώρα Μελέτη. Καθημερινά μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ». iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Απρίλιος 8th, 2017 at 12:55 and is filed under HOT STORIES. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.