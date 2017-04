Απρίλιος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η ΑΕΚ αν και δυσκολεύτηκε αρκετά κατάφερε τελικά να νικήσει εντός έδρας τον Κολοσσό Ρόδου με 82-81 σε αναμέτρηση για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της Α1 ανδρών. Η Κύμη νίκησε με 76-70 τον Απόλλωνα Πατρών και «σφράγισε» την παραμονή στης Α1. Το Λαύριο υπερασπίστηκε την έδρα του με 75-70 απέναντι στον Άρη κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την είσοδο του στα πλέι οφ και «εκθρονίζοντας» τους Θεσσαλονικείς από την τετράδα (υστερούν στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ στην 4η θέση). Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 75-66 τον Κόροιβο Αμαλιάδας, ενώ τα Τρίκαλα επικράτησαν με 74-68 της Δόξας Λευκάδας.

ΠΑΟΚ-Κόροιβος 75-66

Εβαλε… δύσκολα στον εαυτό του, εν τέλει κατάφερε να υποτάξει σήμερα στο PAOK Sports Arena, για την 25η αγωνιστική της Α1, τον Κόροιβο Αμαλιάδας ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε με 75-66, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, με διαφορά σταθερά πάνω από τους 10 πόντους. Σκηνικό που διατηρήθηκε ως τα τέλη της τρίτης περιόδου, όταν και οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια για να επανακάμψουν στο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενοι και τη χαλαρότητα που φανέρωσαν οι «ασπρόμαυροι», το έργο τους, όμως, έμεινε ημιτελές. Τα δεκάλεπτα: 20-7, 38-23, 56-48, 75-66 ΠΑΟΚ (Σούλης Μαρκόπουλος: Σόμπι 15 (2), Χρυσικόπουλος , Κόνιαρης 7 (2), Τσόχλας 8 (2), Μαργαρίτης 12, ΜακΦάντεν 3 (1), Γλυνιαδάκης 3, Καραμανώλης, Παπαδόπουλος,Πέινερς 14 (1), Κλάντον 3, Ασκα 10 ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Ντίνος Καλαμπάκος): Γκότσερ 8 (1), Σταρκς 6, Μιχάλογλου, Σέιν 4, ΜακΛίλαν 19 (1), Σαχπατζίδης 9, Σπυριδωνίδης 9 (3), Αποστολίδης, Πόλαρντ 11 Τρίκαλα-Δόξα Λευκάδας 74-68

Ένα άκρως παραγωγικό δεύτερο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τα Τρίκαλα, προκειμένου να πάρουν μία διαφορά ασφαλείας απέναντι στη φιλοξενούμενη Δόξα Λευκάδας και να μην αγχωθούν μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι, που συνεχίζουν να κάνουν όνειρα για πλέι οφ, επικράτησαν με 74-68 της υποβιβασμένης ομάδας του Φώτη Τακιανού, για την 25η αγωνιστική της Α1 Ανδρών, αυξάνοντας το ρεκόρ τους σε 10-15 (σ.σ. για πρώτη φορά στην ιστορία τους συμπλήρωσαν 10 νίκες). Τα δεκάλεπτα: 16-12, 39-24, 54-40, 74-68 ΤΡΙΚΑΛΑ (Γιάννης Καστρίτης): Κάφεϊ 2, Τσαγκαράκης 15 (2), Μπάρλοου 14 (1), Χότον 7, Βαρυτιμιάδης, Λιποβι 9 (1), Εζιούκου 2, Πουλιανίτης 8 (2), Καλλές 5, Μανωλόπουλος 12 (2). ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Φώτης Τακιανός): Σκοτ, Ντόμπλας 6, Χάρις 4, Μάρας 25 (1), Τσαλδάρης 11 (3), Άμποτ 2, Ντόουελ 5 (1), Δεμερτζής 2, Γεωργάκης 13, Ψαθάς. Λαύριο-Άρης 75-70

Το Λαύριο υπερασπίστηκε την έδρα του με 75-70 απέναντι στον Άρη κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την είσοδο του στα πλέι οφ και «εκθρονίζοντας» τους Θεσσαλονικείς από την τετράδα (υστερούν στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ στην 4η θέση). Τα δεκάλεπτα: 22-23, 39-38, 60-53, 75-70 ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Νίξον 1, Χάμιλτον 11, Σάμλερ, Έβανς 8, Γκρέι 9(2), Στεφανίδης, Αθανασούλας 6 (1), Περράκης 12(4), Κακλαμανάκης 6, Μπολντς 22. ΑΡΗΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Ξανθόπουλος 7, Φλιώνης, Τσαϊρέλης, Κάμινγκς 25(2), Ζάρας 8(2), Μούρτος 6, Σίμτσακ 2, Γιάνκοβιτς 3, Καββαδάς 8, Ντραγκίσεβιτς 11(1). ΑΕΚ-Κολοσσός Ρόδου 82-81

Η ΑΕΚ αν και δυσκολεύτηκε αρκετά κατάφερε τελικά να νικήσει εντός έδρας τον Κολοσσό Ρόδου με 82-81 σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Α1 ανδρών. Πρώτος σκόρερ για την Ένωση ήταν ο Σάκοτα με 21 πόντους, ενώ από τους Ροδίτες ο Χολ με 18 πόντους. Τα δεκάλεπτα: 12-19, 34-40, 60-55, 82-81 ΑΕΚ (Μανωλόπουλος): Ούκιτς 4, Λαρεντζάκης 6, Νιούλεϊ, Μαυροειδής 8, Μαυροκεφαλίδης 14, ΜακΓκραθ 3, Ελόνου 6, Σάκοτα 21, Βασιλειάδης 2, Χαριτόπουλος, Ντίξον 18. ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS (Λυκογιάννης): Ρέντικ 7, Σαλούστρος 8 (6ρ.), Ρέλεφορντ 15 (7ρ.), Βασιλόπουλος 11 (4ασ., 3κλ.), Χολ 18 (8ασ.), Τσούκου 6, Αγγελάκος, Αχονεν 10, Παπαδάκης 1, Γουάτσον 2, Γεωργαλλής 3. Κύμη-Απόλλων Πάτρας 76-70

Η Κύμη νίκησε με 76-70 τον Απόλλωνα Πατρών και «σφράγισε» την παραμονή στης Α1. Πρωταγωνιστές για τους νεοφώτιστους ήταν οι Καντί και Όρτον που σημείωσαν απο 17 και 18 πόντους αντίστοιχα , ενώ απο τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χίκεϊ με 23π. Τα δεκάλεπτα: 28-21, 39-38, 58-49, 76-70 ΚΥΜΗ (Μπρατσιάκος): Καντί 17 (3), Τσούπκοβιτς 9 (1), Κοστόφ 13 (1), Πάμπλαντ 2, Όρτον 18, Σχίζας, Σιγκούνας 4, Σταμάτης 7, Τουντζιαράκης 6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Σκουρτόπουλος): Χίκεϊ 23 (3), Μπαρτ 17 (2), Μπάβτσιτς 2, Καλινόσκι 8 (2), Ρέινς 6, Στόκτον, Διαμαντάκος 8 (7 ριμπ.), Σλαφτσάκης 2, Κουζέλογλου 4 (11 ριμπ.), Βεργίνης. Σε αναμετρήσεις για την 25η αγωνιστική της Α1 Ανδρών, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:



25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8-10/4)



Σάββατο, 8 Απριλίου

Λαύριο-Άρης 75-70

Κύμη-Απόλλων Πάτρας 76-70

ΑΕΚ-Κολοσσός Ρόδου 82-81

Τρίκαλα-Δόξα Λευκάδας 74-68

ΠΑΟΚ-Κόροιβος 75-66 Μ. Δευτέρα, 10 Απριλίου

ΚΓ Μελίνα Μερκούρη 17:00 Ρέθυμνο-Παναθηναϊκός Καρακατσούνης-Βαρδάλος-Κάρδαρης (Μαχαιριανάκης) ΔΑΚ Τόφαλος 19:00 Προμηθέας Πατρών-Ολυμπιακός Σώμος-Τσαρούχα-Γεωργιάδης (Θεοδοσόπουλος)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 47 -24αγ.

. Παναθηναϊκός 47 -24αγ.

3. ΑΕΚ 44

4. ΠΑΟΚ 39

. Άρης 39

6. Κολοσσός Ρόδου 37

7. Ρέθυμνο 36 -24αγ.

. Λαύριο 36

9. Τρίκαλα 35

10. Προμηθέας Πατρών 34 -24αγ.

11. Κύμη 33

12. Κόροιβος Αμαλιάδας 32

13. Απόλλων Πατρών 31

14. Δόξα Λευκάδας 29 δολ,αμπε

