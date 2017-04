Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Για κάποιους είναι μία μίνι φασιονίστα, για κάποιους άλλους όμως, η 3χρονη Νάνσυ Αλέγια, είναι απλά αντικείμενο προς εκμετάλλευση από την μητέρα της.

Και ενώ οι γνώμες διίστανται και τα κοινωνικά δίκτυα διχάζονται, η Νάνσυ αυξάνει με τρομακτικό ρυθμό τον αριθμό των ακολούθων της στο Instagram. Mπορεί ένα μικρό παιδί να υπερηφανεύεται ότι έχει περισσότερες τσάντες σχεδιαστών από τη μαμά του; η Νάνσυ μπορεί, αφού αγόρασε την πρώτη της Louis Vuitton αξίας 500 ευρώ, σε ηλικία μόλις ενός έτους. Η Νάνσυ Αλέγια έχει συγκεντρώσει χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram χάρη στην αξιοζήλευτη γκαρνταρόμπα της, της ακριβές τσάντες και την προσωπική της αίσθηση του στυλ. Παρά το γεγονός ότι είναι μόνο τριών, αγαπά να είναι στο προσκήνιο, ενώ φοράει μια σειρά από ακριβά ρούχα και αξεσουάρ. Η μαμά της, Φερν Γουέστον Μπένετ, από το Ντόνκαστερ, παραδέχεται ότι τρελαίνεται να αγοράζει επώνυμα ρούχα και τσάντες για «τη μίνι φασιονίστα» της.



Λόγω της αίσθησης της μόδας που έχει η Νάνσυ και της αυτοπεποίθησης που αποπνέει, έχει τραβήξει την προσοχή των μεγάλων brand, που της στέλνουν δωρεάν προϊόντα για να φορέσει και να φωτογραφίζεται. «Η κόρη μου έχει σίγουρα περισσότερες τσάντες σχεδιαστών και περισσότερους ακόλουθους στα Social Media από μένα» αναφέρει υπερήφανα η μητέρα της. bovary loading…

