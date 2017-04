Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Τα χειρότερα έρχονται για όποιον φοβάται τα αεροπλάνα και ιδίως τις ξαφνικές αναταράξεις. Βρετανοί και Κινέζοι επιστήμονες εκτιμούν ότι, όσο εντείνεται η κλιματική αλλαγή, τόσο πιο συχνές θα γίνονται οι έντονες αναταράξεις.



Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Στέρλινγκ και την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, με επικεφαλής τον δρα Πολ Ουίλιαμς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ατμοσφαιρικών επιστημών «Advances in Atmospheric Sciences», υπολόγισαν ότι θα διπλασιασθούν, έως και θα τριπλασιασθούν, σε συχνότητα οι αναταράξεις που είναι τόσο ισχυρές, ώστε όποιος επιβάτης ή μέλος του πληρώματος δεν είναι δεμένος με τη ζώνη του, να πετάγεται αριστερά-δεξιά μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου. Η έρευνα είναι η πρώτη που εστιάζει στο μέλλον των σοβαρών αναταράξεων, οι οποίες υποχρεώνουν τα αεροσκάφη σε απότομα σκαμπανεβάσματα, με συνέπεια να ταρακουνιέται βίαια οποιοσδήποτε άνθρωπος ή αντικείμενο δεν είναι στερεωμένο και να καθίσταται αδύνατο το σερβίρισμα του φαγητού ή το περπάτημα στο διάδρομο. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι στο μέλλον, λόγω των μεταβολών στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, θα αυξηθούν κατά 59% οι ελαφριές αναταράξεις, κατά 75% οι ελαφριές έως μέτριες, κατά 94% οι μέτριες, κατά 127% οι μέτριες έως ισχυρές και -περισσότερο από όλες- κατά 149% οι ισχυρές αναταράξεις.



Όπως είπε ο Π. Ουίλιαμς, «για τους περισσότερους επιβάτες οι ελαφριές αναταράξεις δεν αποτελούν παρά μια μικρή ενόχληση που μειώνει τα επίπεδα άνεσης του ταξιδιού τους. Αλλά για τους νευρικούς επιβάτες ακόμα και αυτές οι ελαφριές αναταράξεις μπορεί να τους προκαλέσουν μεγάλο στρες. Όμως ακόμη και οι πιο έμπειροι και συχνοί ταξιδιώτες μπορεί να ανησυχήσουν με την προοπτική μιας αύξησης κατά 149% στις σοβαρές αναταράξεις, οι οποίες συχνά μπορεί να στείλουν ακόμη και στο νοσοκομείο επιβάτες και μέλη του πληρώματος σε όλο τον κόσμο». Οι νέες εκτιμήσεις προέκυψαν από προσομοιώσεις της ατμόσφαιρας με τη βοήθεια υπερυπολογιστή και αφορούσαν υπερατλαντικά ταξίδια σε ύψος περίπου 12 χιλιομέτρων, όπου αναμένεται μελλοντικά να αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

