Απρίλιος 8th, 2017 by Σταματίνα

Στη Σάσα Σταμάτη και στην κάμερα του «Πρωινού» μίλησε η Άντζελα Δημητρίου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις πλαστικές επεμβάσεις και στη μέθοδο Vampire LIft.



«Μια γυναίκα το να περιποιείται τον εαυτό της και να μην παραμορφώνεται είναι πολύ ωραίο πράγμα. Την παραμόρφωση δε μπορώ» είπε και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όλες χρειαζόμαστε ένα μποτοξάκι, ένα υαλουρονικό να βάλουμε στο πρόσωπο, να κάνουμε τα νηματάκια μας, τις μεσοθεραπείες μας, μεσοθεραπεία του βαμπίρ».



Η ίδια μάλιστα αναρωτήθηκε για ποιο λόγο εκείνη δεν έχει μιλήσει ποτέ για όλες εκείνες που κάνουν πλαστικές επεμβάσεις, σε αντίθεση με την περίπτωση της που πέφτει συχνά αντικείμενο σχολιασμού για τις μικροδιορθώσεις στο πρόσωπο της. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Απρίλιος 8th, 2017 at 23:13 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.