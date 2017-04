Απρίλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Το ελληνικό survivor γυρίζεται σχεδόν ταυτόχρονα με του τούρκικο στις παραλίες του Άγιου Δομήνικου και δεν αποκλείεται πολλές ιδέες από την παραγωγή των γειτόνων, να εμφανιστούν και στις ελληνικές οθόνες.



Μέχρι στιγμής στο ελληνικό survivor κυριαρχούν τα αγωνίσματα, δύναμης, βολών και ισορροπίας. Όσον αφορά την ατομική ασυλία, εκεί είναι ξεκάθαρα θέμα ισορροπίας και αυτοσυγκέντρωσης. Ομως οι Τούρκοι δοκίμασαν κάτι διαφορετικό και δεν αποκλείεται να το δούμε και στο ελληνικό survivor. Μετέτρεψαν τον ναρκαλιευτή που όλοι έχουμε παίξει στους υπολογιστές μας τα παλαιότερα χρόνια, σε παιχνίδι παραλίας. Ο παρουσιαστής έδειχνε για λίγα δευτερόλεπτα τον χάρτη στους παίκτες, οι οποίοι όφειλαν να «καρφώσουν» στη μνήμη τους τα σωστά κουτιά ώστε να μην πέσουν σε νάρκες.



Αν και φαντάζει δύσκολο, υπήρξε παίκτης που τα κατάφερε! iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Απρίλιος 7th, 2017 at 23:35 and is filed under HOT STORIES. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.