Απρίλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προβάδισμα της ΝΔ με 13,5% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει δημοσκόπηση της Pulse που έγινε για λογαριασμό του Action24. Τρία κόμματα (Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη και ΚΚΕ) βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου η ΝΔ λαμβάνει 29% με τον ΣΥΡΙΖΑ να κινείται στο 17%, διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων. Πρόθεση ψήφου με αναγωγή Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων η διαφορά των δύο κομμάτων ανεβαίνει στο 13,5% με τον ΣΥΡΙΖΑ να λαμβάνει 19% και την ΝΔ 32,5%. Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των έγκυρων έχουν ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 19%

ΝΔ 32,5%

Χ.Α. 7,5%

Δημοκρατική Συμπαράταξη 7%

ΚΚΕ 6%

Ποτάμι 2%

ΑΝΕΛ 2%

Ενωση Κεντρώων 2%

Λαική Ενότητα 2%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%

Πλεύση Ελευθερίας 2,5%

ΛΑΟΣ 1%

Ελληνική Λύση 1%

Άλλο 3%

Αναποφάσιστοι 8%

Δ.Α. 3,5% Παράσταση νίκης Συντριπτική υπέρ της ΝΔ είναι η παράσταση νίκης καθώς ανοίγει και άλλο τη διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ αφού το 63% πιστεύει ότι θα κερδίσει η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευσης (έναντι 62% της προηγούμενης μέτρησης) έναντι 18% που εκτιμά ότι θα πρωτεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός Καλύτερη μνημονιακή κυβέρηση εκείνη των Σαμαρά-Βενιζέλου Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κυβερνήσεων του Μνημονίου. Η κυβέρνηση Σαμαρά –Βενιζέλου αποσπά τις περισσότερες θετικές απαντήσεις (33%) ενώ ακολουθούν αυτές του Λουκά Παπαδήμου (24%) και Τσίπρα-Καμμένου (17%). Με μονοψήφιο ποσοστό θετικών αξιολογήσεων καταγράφεται η διακυβέρνηση Παπανδρέου (8%). Στο ερώτημα ποια κοινοβουλευτική πλειοψηφία θέλουν οι πολίτες να ψηφίσει τα μέτρα για το κλείσιμο της αξιολόγησης, μόνο το 22% των ερωτηθέντων απαντούν η σημερινή πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το 33% των ερωτηθέντων προτιμούν άλλη πλειοψηφία που θα προκύψει μετά από πρόωρες εκλογές ενώ το 31% προτιμούν ευρύτερη πλειοψηφία από την παρούσα Βουλή. Στο ερώτημα αν τα μέτρα θα είναι πιο ήπια με άλλη κυβέρνηση, το 56% των ερωτηθέντων απαντούν όχι, ενώ το 37% απαντούν ναι. Στους ψηφοφόρους της ΝΔ υψηλό είναι το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι τα μέτρα θα είναι πιο ήπια με άλλη κυβέρνηση (64%). Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο Action24 και την εκπομπή Evening Report του Γιώργου Κουβαρά. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της δημοσκόπησης σε μορφή pdf iefimerida

