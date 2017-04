Απρίλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά: ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 8-4-2017 7.30 – 9.30 π.μ. ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟ. Θεία Λειτουργία. 5.30 μ.μ. ΛΕΙΨΙ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου. 6.30 μ.μ. ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου.. ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 9-4-2017 7 -11 π.μ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. 6 μ.μ. ΔΗΜΗΤΡΑ. Ἀκολουθία Νυμφίου. 7.30 μ.μ. ΚΑΡΠΕΡΟ. Ἀκολουθία Νυμφίου. ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-4-2017 8 -9.30 π.μ. ΕΞΑΡΧΟΣ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. 6 μ.μ. ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ. Ἀκολουθία Νυμφίου. 7.30 μ.μ. ΜΕΓΑΡΟ. Ἀκολουθία Νυμφίου. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11-4-2017 8 -9.30 π.μ. ΠΑΝΑΓΙΑ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. 6 μ.μ. ΜΕΣΟΛΑΚΚΟΣ. Ἀκολουθία Νυμφίου. 7.30 μ.μ. ΚΕΝΤΡΟ. Ἀκολουθία Νυμφίου. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-4-2017 8 -9.30 π.μ. ΖΙΑΚΑΣ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. 12 μεσημέρι ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου. 5 μ.μ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου. 6 μ.μ. ΣΙΤΑΡΑΣ. Ἀκολουθία Ἱεροῦ Εὐχελαίου. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 13-4-2017 8 -9.30 π.μ. ΜΟΝΑΧΙΤΙ. Θεία Λειτουργία. 7 – 10.30 μ.μ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ. Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-4-2017 8- 11.30 π.μ. : ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΟΣΙΟΥ. Μεγάλες Ὧρες καί Ἑσπερινός Μ. Σαββάτου (τῆς Ἀποκαθηλώσεως). 1 μεσημέρι : ΦΥΛΑΚΕΣ ΦΕΛΛΙΟΥ. Περιφορά Ἐπιταφίου. 7 – 10.30 μ.μ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ. Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου. ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-4-2017 8 -9.30 π.μ. ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ. Θεία Λειτουργία. 11 μ.μ – 1.30 π.μ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ. Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 16-4-2017 7.30 μ.μ. Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Εὐαγγελιστρίας Γρεβενῶν. Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17-4-2017 7.30 -10.30 π.μ. ΣΑΜΑΡΙΝΑ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 18-4-2017 7.30 -10.30 π.μ. ΣΠΗΛΑΙΟ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 21-4-2017 7.30 -10.30 π.μ. ΔΟΞΑΡΑΣ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 22-4-2017 8 – 10.30 π.μ. ΑΕΤΙΑ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. 6.30 μ.μ. ΚΙΒΩΤΟΣ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἑορτῆς Ἁγίου Γεωργίου. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 23-4-2017 7.30 -10.30 π.μ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΟΣΙΟΥ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

