Απρίλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Πενθήμερο λουκέτο σε δύο μαγαζιά ιδιοκτησίας του παρουσιαστή Φώτη Σεργουλόπουλου έβαλε ο ΣΔΟΕ και με τη «βούλα» Πρωτοδικείου.



Πρόκειται για τα μαγαζιά «Shamone» στο Γκάζι και «Artisanal» στην Κηφισιά Σε έλεγχο του ΣΔΟΕ στις 27 Ιουλίου στα δύο μαγαζιά, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κοπεί από την επιχείρηση τρεις αποδείξεις αξίας 130 ευρώ η μία. Βάσει νόμου θα μπορούσε να μπει λουκέτο για περισσότερο από 48 ώρες, όμως ο παρουσιαστής και επιχειρηματίας προσέφυγε δικαστικά. Στις 23 Μαρτίου το Πρωτοδικείο έστειλε στη δημόσια αρχή δημοσίων εσόδων την απόφαση, η οποία είναι τελεσίδικη και μη εφέσιμη. Έτσι, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έβαλε λουκέτο πέντε ημερών στα δύο μαγαζιά του παρουσιαστή.



Η αντίδραση Σεργουλόπουλου: Για απόφαση που «εκδόθηκε με ασυνήθιστη σπουδή, κατά τρόπο ανακόλουθο» κάνει λόγο ο παρουσιαστής με ανάρτησή του στο facebook. Ο Φώτης Σεργουλόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρει στην ανάρτηση του: «Κατόπιν διαδικασιών, συνοπτικών και εξαιρετικά εσπευσμένων, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων “ARTISANAL” και “SHAMONE”. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε με ασυνήθιστη σπουδή, κατά τρόπο ανακόλουθο, πριν την εκδίκαση της προσφυγής, την οποία η επιχείρηση άσκησε, με λόγους ουσιαστικά και νομικά βάσιμους και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.



Η προσφυγή που ασκήσαμε δεν έχει ακόμη εξετασθεί από την αρμόδια επιτροπή και σε περίπτωση ευδοκίμησής της, ως συνέπεια θα έχουμε το άτοπο αποτέλεσμα της επιβολής μιας αυστηρότατης κύρωσης, όπως είναι η σφράγιση καταστήματος, χωρίς νόμιμο έρεισμα δηλαδή χωρίς νόμιμη πράξη στην οποία να στηρίζεται αυτή. Δεδομένου ότι η τήρηση της νομιμότητας συνιστά κύριο μέλημά μας, θα συμμορφωθούμε στην επιβληθείσα κύρωση, ωστόσο οφείλουμε να κάνουμε γνωστό ότι η αρχή που εξέδωσε την συγκεκριμένη απόφαση ενήργησε κατά τρόπο ηθικά, κοινωνικά και νομικά μη αποδεκτό, με αποκλειστικό σκοπό την προβολή της εικόνας ότι το Κράτος “τιμωρεί” αδιακρίτως επωνύμους και μη. Τέλος, προς αποφυγήν δημιουργίας εντυπώσεων, ως προς τη βαρύτητα του φορολογικού παραπτώματος, για το οποίο διατάχθηκε η αναστολή της λειτουργίας των δύο καταστημάτων, η επιχείρηση αισθάνεται την υποχρέωση να δηλώσει δημοσίως ότι πρόκειται για την καθυστέρηση έκδοσης τριών (3) αποδείξεων, ύψους 130 ευρώ, λόγω παράλληλης έκδοσης τιμολογίου!». iefimerida loading…

