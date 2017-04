Απρίλιος 7th, 2017 by Σταματίνα

Με το μεγαλύτερο έπαθλο του παχνιδιού έφυγε ο παίκτης του επεισοδίου της Πέμπτης στο δημοφιλές παιχνίδι Deal που προβάλλει ο Alpha. O Γιώργος Γκανταδάκης από το Βόλο τίναξε την μπάνκα στον αέρα, κερδίζοντας 60.000 ευρώ. Ο νεαρός παίκτης ξεκίνησε με 5.000 ευρώ στο κουτί του, ωστόσο στη διάρκεια του παιχνιδιού το αντάλλαξε με τον τραπεζίτη. Οταν το παιχνίδι τελείωνε είχαν μείνει μέσα τα τρία μεγαλύτερα ποσά, 20.000, 40.000 και 60.000



Στη συνέχεια ο τραπεζίτης του πρόσφερε 30.000 ευρώ. Επειτα έβγαλε εκτός το κουτί που περιείχε τις 20.000 και η προσφορά ανέβηκε στις 47.000. Αλλά και αυτή τη φορά ήταν σίγουρος για την ανταλλαγή που είχε κάνει πιο πριν και δεν θέλησε να σταματήσει.



Ο Χρήστος Φερεντίνος κοίταξε κρυφά το κουτί, αλλά προδόθηκε, με αποτέλεσμα να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός στο πλατό της εκπομπής. Δείτε το βίντεο: iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Απρίλιος 7th, 2017 at 22:16 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.