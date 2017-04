Απρίλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 10 Απριλίου 2017, τη M. Δευτέρα και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα: 1: Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017 Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού, κ Θεοφύλακτος Ζυμπίδης 2: Έγκριση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Εισηγητής :ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Παντελής Αργυριάδης 3: Ενημέρωση για τα Πεπραγμένα του ΚΕΚΑΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης ¨Ειδικά Εργαστήρια Κοζάνης και Πτολεμαϊδας¨ Περίοδος Σεπτεμβρίος 2014 έως και Σήμερα. Εισηγητής : ο Πρόεδρος του ΚΕΚΑΑμεΑ Π.Ε.Κοζάνης κ. Παναγιώτης Στεργιούλης 4: 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (4η 2017) Εισηγητής : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Μαρία Καρυπίδου 5:Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 150.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου 6: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά το μέρος που αφορά τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας – Σύσταση Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής – Προσαρμογή στις Διατάξεις του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016) Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Σταύρος Γιαννακίδης 7:Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ – ΒΥΘΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ.+2.000» Προϋπολογισμού : 281.500,00 € (με Φ.Π.Α.). Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 8: Έγκριση Εξαγοράς Αγροτεμαχίων σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 , στο Βελβεντό του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για τις Ανάγκες του Έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» και Εξουσιοδότηση της Υπογραφής των σχετικών Συμβολαίων Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 9: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ» Προϋπολογισμού : 42.600,00 € (με Φ.Π.Α.). Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 10: Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Ένταξης της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014-2020 και Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Δ.Ε.Υ.Α Βοΐου. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς 11: Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ» με Προϋπολογισμό Μελέτης: 31.500,00€ με τον Φ.Π.Α.. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος 12: Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΡΟΝΤΣΗ» με Προϋπολογισμό Μελέτης: 23.400,00 € με τον Φ.Π.Α.. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος 13: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε Φλώρινας) για την υλοποίηση του Έργου «Συντήρηση Ι.Ν Aγ. Αθανασίου στην Τ.Κ Μικρολίμνης» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 14: Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το Έργο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας» με Προϋπολογισμό 416.000,00 €. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 15: Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το Έργο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Μνημείου στην Τ. Κ. Αετού» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 16: Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε Φλώρινας) για την Υλοποίηση του Έργου «Εργασίες Συντήρησης Κτιρίου Γηροκομείου Φλώρινας» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 17: Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε Φλώρινας) για την Υλοποίηση του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία περιμετρικά του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Φλώρινας» Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος 18: 18η Έγκριση Εισήγησης Έργου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικοαναπτυξιακού Προγράμματος (4ο Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Φώτιος Κεχαγιάς

This entry was posted on Παρασκευή, Απρίλιος 7th, 2017 at 18:25 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.