Απρίλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μικρομεσαία και υψηλά εισοδήματα, όσοι εισπράττουν ενοίκια, αλλά και όσοι έχουν εταιρικά αυτοκίνητα, εφόσον η προ φόρων αξία τους υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, είναι οι μεγάλοι χαμένοι των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Όπως προκύπτει από τον Προϋπολογισμό, η εφορία υπολογίζει ότι θα εισπράξει περίπου 1,5 δισ ευρώ παραπάνω από πέρσι, λόγω των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα, στην έκτακτη εισφορά και στη φορολογία των εταιρικών οχημάτων, οι οποίες αν και ψηφίστηκαν την περσινή Άνοιξη, έλαβαν αναδρομικό χαρακτήρα από 1/1/2016. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι το πρώτο «ψαλίδισμα» στο αφορολόγητο και η τροποποίηση στον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς (γίνεται πλέον κλιμακωτά και όχι από το πρώτο ευρώ για όσους ξεπερνάνε το όριο του κλιμακίου τους), έγιναν ορατά στις κρατήσεις φόρου από τον περασμένο Ιούνιο και μετά, αλλά ο… λογαριασμός του πρώτου περσινού εξαμήνου θα έρθει τώρα με την εκκαθάριση. Οι μεγάλοι χαμένοι είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα ως 28.000 ευρώ, όπου οι επιβαρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αγγίζουν τα 300 ευρώ, όπως επίσης όσοι δηλώνουν εισοδήματα άνω των 43.000 ευρώ. Κερδισμένοι είναι όσοι κινούνται στα ενδιάμεσα εισοδηματικά κλιμάκια, όπως επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν ως 20.000 ευρώ, καθώς φορολογούνται πλέον με την ίδια κλίμακα των μισθωτών (χωρίς αφορολόγητο) άρα με πρώτο συντελεστή 22% αντί 26%. Κεραμίδα περιμένει όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια, καθώς οι συντελεστές αυξήθηκαν αναδρομικά: Από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ. Ετσι όσοι εισπράττουν ενοίκια έως 12.000 ευρώ θα έχουν αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 36,36%. Για παράδειγμα φορολογούμενος που αποκτά εισοδήματα από ενοίκια 10.000 ευρώ ενώ φέτος πληρώνει φόρο 1.100 ευρώ, το 2017 ο φόρος αυξάνεται στα 1.500 ευρώ, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 400 ευρώ.

Από 33% σε 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

Από 33% σε 45% για το τμή­μα του ετησίου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω Από χθες, παράλληλα με το άνοιγμα της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων, η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει το γνωστό βιβλιαράκι οδηγιών, όπως επίσης οδηγούς ερωτήσεων- απαντήσεων για τη συμπλήρωση των εντύπων. Δείτε τις οδηγίες για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε3f Δείτε τις οδηγίες για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε2 Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Μέρος 1 Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Μέρος 2 Γιώργος Παππούς στο iefimerida

