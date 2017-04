Απρίλιος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

OΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ σήμερα 7 ΑΠΡΙΛΗ Κλιμακώνουμε τον αγώνα μαζικά, αποφασιστικά, μαχητικά! Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και νέες Σε κάθε εργοστάσιο, μαγαζί, γραφείο, τόπο δουλειάς, σε κάθε χωριό και σχολή, παντού, οι εργαζόμενοι, ο λαός, να μάθουν την αλήθεια. Κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ, ΣΕΒ ετοιμάζουν νέα επίθεση. Είναι αδίστακτοι. Νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, κατάργηση όσων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν μείνει, νέα άγρια φοροληστεία, όλα αυτά θα προστεθούν στα σημερινά βάσανα, οδηγώντας την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα σε απόγνωση. Απευθύνουμε κάλεσμα οργάνωσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε όλους τους εργαζόμενους. Πάνω από 530 Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Σωματεία συναντηθήκαμε στη μεγάλη πρωτοβουλία για την επαναφορά των ΣΣΕ, την κάλυψη των απωλειών, την κατάργηση των αντεργατικών νόμων. Σήμερα οι εξελίξεις επιβάλλουν να κλιμακώσουμε την πάλη σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Απευθύνουμε κάλεσμα μαχητικής δράσης, προετοιμασίας κι ενημέρωσης των εργαζομένων μέσα από μαζικές συλλογικές διαδικασίες, μέσα από γενικές συνελεύσεις, με στόχο να δυναμώνει το μέτωπο των εργαζομένων, να δοθεί γενική απεργιακή απάντηση στην ολομέτωπη επίθεση. Η ανάπτυξή τους πατάει πάνω στη δυστυχία του λαού! Δεν υπάρχει προοπτική σε αυτό το δρόμο, μόνο νέα βάσανα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παζαρεύει το 4ο μνημόνιο για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων καλλιεργώντας ξανά το γνωστό παραμύθι της ανάπτυξης, από την οποία θα είναι τάχα ωφελημένοι όλοι και η πλουτοκρατία και ο λαός. Για τους εργαζόμενους ο λογαριασμός θα είναι βαρύς και ασήκωτος, όποτε κι αν το φέρουν. Μας καλούν να συνηθίσουμε στην ανεργία, στη φτώχεια, στη μετανάστευση των παιδιών μας, την άθλια ζωή. Τα μέτρα που συζητούν, παρά τις αναβολές και τις δήθεν ασυμφωνίες, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αυταπάτες, για προσδοκίες και για ανοχή. Περιλαμβάνονται στο 3ο μνημόνιο που ψήφισαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και στηρίζει ο Λεβέντης. Μπορούμε να τους σταματήσουμε, με τη δύναμη της οργάνωσης, της ενότητας, με σχέδιο για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής κι εκμετάλλευσης Έχουν συμφωνήσει και θα προχωρήσουν: Στη μείωση του αφορολόγητου ορίου, που θα επιβαρύνει με αύξηση της φορολογίας μισθωτούς και συνταξιούχους και θα φέρει νέα δραματική μείωση του ήδη πενιχρού εισοδήματος.

Σε νέες μειώσεις σε μισθούς, σε νέες μειώσεις στις συντάξεις με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, με ενίσχυση της μερικής απασχόλησης και των ελαστικών σχέσεων εργασίας, με τον υποκατώτερο μισθό, με μόνιμους «κόφτες».

Στην αύξηση της ανεργίας με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων.

Σε νέες ιδιωτικοποιήσεις.

Στο τσάκισμα της συνδικαλιστικής δράσης, του δικαιώματος στην απεργία με αντιδραστικό συνδικαλιστικό νόμο.

Στη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών που επιβάλλουν εργασιακό καθεστώς ζούγκλας για τους εργαζόμενους, φορολογικό παράδεισο κι άλλα προνόμια για το κεφάλαιο. Κανένας εργαζόμενος να μην ξεγελαστεί από τη νέα εξαπάτηση με «τα μέτρα και αντίμετρα»! Έχουμε τη δύναμη να τους αντιμετωπίσουμε. Ανασυντάσσουμε το κίνημά μας, κάνουμε στην άκρη τους ανθρώπους της εργοδοσίας στο συνδικαλιστικό κίνημα! Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ συνομιλεί απευθείας και συμφωνεί με εκπροσώπους της ΕΕ και του ΔΝΤ, του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων, έχοντας υπογράψει ακόμα και μνημόνια συνεργασίας με το ΣΕΒ και την κυβέρνηση. Δεν έχουν τίποτα καλό να περιμένουν οι εργαζόμενοι από τις ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Να πάρουμε την υπόθεση της ζωής μας στα χέρια μας, να οργανώσουμε τον αγώνα μας και να παλέψουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας, τα δικαιώματά μας, που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Να βαδίσουμε στον ίδιο δρόμο με όσους βασανίζονται από την κυριαρχία των μονοπωλίων στις ζωές μας, με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες τη φτωχή αγροτιά. Να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία! Ένα δρόμο έχουμε, μια επιλογή: ΑΓΩΝΑΣ – ΡΗΞΗ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ! Η λογική της ανάθεσης σε άλλους να μας λύσουν τα προβλήματα δοκιμάστηκε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια κι έχουμε πικρή πείρα. Με την πάλη μας συγκεντρώνουμε δυνάμεις, χτίζουμε το δικό μας μέτωπο ενάντια στο μαύρο μέτωπο των καπιταλιστών και των συμμαχιών τους. Παλεύουμε για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Έχει αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο ο ρόλος τους ως λυκοσυμμαχίες και δυνάστες των εργαζομένων, των λαών. Το δίλημμα είναι μπροστά μας: ανατροπή ή υποταγή με θυσίες δίχως τέλος; Ανασυντάσσουμε το κίνημά μας, χτίζουμε τη συμμαχία μας, ανοίγουμε το δρόμο ο εργαζόμενος λαός να πάρει το τιμόνι της εξουσίας. Εμπρός λαέ, ξεσηκωμός! Συλλαλητήριο στα Γρεβενά στις 7.30 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία ΠΑΜΕ

